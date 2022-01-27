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Российские индексы уверенно выросли по итогам основных торгов

27.01.2022 19:01
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Фондовые торги в РФ завершились в четверг уверенным ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 2,93% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 455,93 пункта. Индекс РТС взлетел на 5,68% — к отметке 1 399,64.

Акции «Газпрома» подорожали на 7,82%, СберБанка — на 6,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,34%, Московской биржи — на 2,32%, «Магнита» — на 2,16%, «Норникеля» — на 1,14%, «Яндекса» — на 1,11%, VK — на 1,1%, МТС — на 0,79%. Бумаги «Полюса» снизились в цене на 1,14%.

«В четверг российские активы перешли к восстановлению, — констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. — Основными факторами здесь выступили снижение геополитических рисков, а также позитивный внешний фон».

«Триггером для «быков» оказались комментарии представителя МИД РФ о наблюдаемом затишье на линии соприкосновения в Донбассе, — поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. — Пожалуй, это именно то, что рынок капитала и ждал от дипломатов».

«Пока весь оптимизм строится исключительно на заверениях дипломатов России в отсутствии какой-либо агрессии», — солидарна старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

По мнению Зварича, выход индекса Мосбиржи на уровень выше 3 400 пунктов говорит в пользу отмены сценария снижения рынка. «Для закрепления позитивных тенденций необходим выход индекса Мосбиржи к отметке 3 550 пунктов, что будет говорить в пользу дальнейшего восстановления и возможности возвращения рынка в диапазон 3 800—3 900 пунктов», — рассуждает эксперт Банки.ру.

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