Доллар потерял больше 1,7 рубля, евро — больше 2,7 рубля по итогам основной валютной сессии

Рубль резко укрепился по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,66 рубля, что на 1,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 19:01 стоил 86,64 рубля (минус 2,76 рубля).

В ходе сессии было проведено 88,2 тыс. сделок с долларом на 4,5 млрд долларов и 10,9 тыс. сделок с евро на 498 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 77,38—79,74 рубля за доллар и 86,25—89,46 рубля за евро.

«Снижение геополитических рисков сместило фокус инвесторов на фундаментальную недооцененность рубля, что и привело к резкому восстановлению национальной валюты», — комментирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«Уверенные и позитивные комментарии со стороны российского МИДа [о наблюдаемом затишье на линии соприкосновения в Донбассе] вернули рублю доверие инвесторов и приостановили распродажу», — поясняет старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, уменьшение геополитической премии позволяет рассчитывать на коррекцию в долларе еще на 1—2%. В евро суточная перекупленность уже снята, курс выглядит адекватным.



«В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности рубль продолжит укрепляться, в результате чего пара доллар/рубль может отступить к фундаментально более обоснованным уровням — району 73—75 рублей. При таком развитии сценария национальная валюта будет достаточно спокойно реагировать на ухудшение внешних факторов», — заключают Зварич.