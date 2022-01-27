Росреестр зарегистрировал в Москве рекордное число сделок с новостройками в 2021 году

В Москве в 2021 году было оформлено рекордное число сделок по новостройкам. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.

Так, в январе — декабре 2021 года зарегистрировано 143 985 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

На рынке жилой недвижимости в 2021 году зарегистрировано 98 770 первичных договоров — увеличение в 1,2 раза по сравнению с данными за 2020-й.

В нежилом секторе за год зарегистрировано 45 215 договоров долевого участия. Это 1,6 раза превышает результат за 2020-й.

«Декабрь закрылся значительным ростом как в жилом, так и в нежилом сегменте, в итоге за 12 месяцев в Москве зафиксирован новый количественный рекорд — почти 144 тысячи регистраций ДДУ на первичном рынке. Очевидно, среди решающих факторов повышенного спроса была льготная ипотека, которая даже после изменений ее условий продолжала стимулировать продажи в Москве. Кроме того, в столице все больше покупателей вместе с квартирами в новостройках сразу приобретали нежилые помещения (кладовки) и машино-места, что также отражалось на объемах регистраций», — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.



«Интерес граждан поддерживается еще программой комплексной застройки в Москве. Все новостройки возводятся по современным требованиям, а жильцы в новых домах помимо квадратных метров получают комфортную городскую среду, где в шаговой доступности есть вся социальная инфраструктура, включая поликлиники, школы, детские сады и спортивные объекты», — добавляет он.