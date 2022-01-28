Основные фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», рубль дорожает

Российские фондовые индексы заметно повышаются в начале основных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,67% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 513,62 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,54% до отметки 1 421,25.

Сегодня на открытии торгов ожидаем продолжения роста российского рынка, прогнозировал перед началом основной сессии главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«При этом сдерживающим фактором может выступить желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в российских акциях в преддверии выходных. Однако в ходе торгов, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры и снижения геополитических рисков, преобладание покупок в наших акциях сохранится, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку выхода выше 3 550 пунктов», — написал эксперт в своем обзоре. Он отметил, что геополитические риски продолжают оставаться фактором неопределенности для российских активов и инвесторам стоит учитывать, что давление с их стороны на российские акции может возобновиться.

Рубль продолжил дорожать к ключевым мировым валютам. На 9:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,825 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,775 рубля (минус 20 копеек).

Российскую валюту поддерживают стабильная ситуация в ценах на нефть, попытка коррекционного роста валют развивающихся стран, а также снижение геополитических рисков, поясняет аналитик. «Учитывая последнее, фокус инвесторов сместился на фундаментальные факторы, что оставляет национальной валюте пространство для дальнейшего роста. Так, на наш взгляд, более адекватными уровнями для пары доллар/рубль в текущий момент выглядит диапазон 73—75 рублей. И в случае сохранения позитивного фона для рубля в ходе торгов американская валюта может сделать существенный шаг к верхней границе данного коридора», — комментирует эксперт.

