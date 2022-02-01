​Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в феврале

Индексация зарплаты, доплата за инфляцию, рост размера выплаты на детей, прожиточный минимум для должников — об этих и других нововведениях февраля читайте в нашем материале.



Индексация зарплаты

Росстат опубликовал размер индексации зарплаты — 8,39%. На столько работодатели должны увеличить зарплаты сотрудников в 2022 году. Однако если работодатель не относится к бюджетным организациям, то прописывать порядок индексации и проводить ее он не обязан.

Доплата за инфляцию



Три вида страховых пенсий: по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца — проиндексировали с 1 января на 5,9%. Однако в январе президент предложил увеличить их выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. Новый размер пенсии начнут выплачивать с февраля. Плюс пенсионеры получат доплату за январь.

Кроме того, с 1 февраля индексируют на уровень фактической инфляции за прошедший год (8,4%) размеры ежемесячных денежных выплат инвалидам всех групп, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.

Выплаты на детей вырастут

Традиционно с 1 февраля повышают размер пособия на детей. В нынешнем году — на 8,4%. Выплата при рождении ребенка выросла до 20 472 рублей, а минимальное пособие по уходу до полутора лет — до 7 677 рублей в месяц.

На величину инфляции увеличат и материнский капитал. До этого года его индексировали по прогнозному уровню, но в декабре 2021 года Госдума приняла закон об индексации маткапитала начиная с 1 февраля 2022 года по фактической величине инфляции за прошедший год. На первого ребенка маткапитал повысился до 524,5 тыс. рублей, на второго и последующих — до 693,1 тыс. рублей. Но индексируются только те суммы, которые не были использованы до 1 февраля 2022 года.

Должникам оставят прожиточный минимум

С 1 февраля при списании денег в счет погашения долга в рамках исполнительного производства должникам будут оставлять сумму в размере прожиточного минимума в их регионе. Чтобы зафиксировать такую гарантированную сумму, необходимо обратиться к приставу, который ведет исполнительное производство, или через портал госуслуг подать заявление на сохранение денежных средств.

В Едином госреестре недвижимости отметят аварийные дома

С 1 февраля региональные и муниципальные органы власти, признавая жилой дом аварийным, должны будут направлять информацию о своем решении в Росреестр. ЕГРН будет пополняться постепенно, однако сведения о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должны быть внесены в него уже до 1 июля. Это позволит избежать покупок непригодного жилья, поскольку сейчас покупателю недвижимости сложно самостоятельно отыскать информацию о том, что дом аварийный.