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​Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в феврале

01.02.2022 00:01
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Время прочтения: 2 минуты
​Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в феврале
Автор
Ольга Котенева, руководитель направления страхового контента Банки.ру
Ольга Котенева руководитель направления страхового контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Индексация зарплаты, доплата за инфляцию, рост размера выплаты на детей, прожиточный минимум для должников — об этих и других нововведениях февраля читайте в нашем материале.

Индексация зарплаты

Росстат опубликовал размер индексации зарплаты — 8,39%. На столько работодатели должны увеличить зарплаты сотрудников в 2022 году. Однако если работодатель не относится к бюджетным организациям, то прописывать порядок индексации и проводить ее он не обязан.

Доплата за инфляцию

Три вида страховых пенсий: по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца — проиндексировали с 1 января на 5,9%. Однако в январе президент предложил увеличить их выше уровня фактической инфляции — на 8,6%. Новый размер пенсии начнут выплачивать с февраля. Плюс пенсионеры получат доплату за январь.

Кроме того, с 1 февраля индексируют на уровень фактической инфляции за прошедший год (8,4%) размеры ежемесячных денежных выплат инвалидам всех групп, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.

Выплаты на детей вырастут

Традиционно с 1 февраля повышают размер пособия на детей. В нынешнем году — на 8,4%. Выплата при рождении ребенка выросла до 20 472 рублей, а минимальное пособие по уходу до полутора лет — до 7 677 рублей в месяц.

На величину инфляции увеличат и материнский капитал. До этого года его индексировали по прогнозному уровню, но в декабре 2021 года Госдума приняла закон об индексации маткапитала начиная с 1 февраля 2022 года по фактической величине инфляции за прошедший год. На первого ребенка маткапитал повысился до 524,5 тыс. рублей, на второго и последующих — до 693,1 тыс. рублей. Но индексируются только те суммы, которые не были использованы до 1 февраля 2022 года.

Должникам оставят прожиточный минимум

С 1 февраля при списании денег в счет погашения долга в рамках исполнительного производства должникам будут оставлять сумму в размере прожиточного минимума в их регионе. Чтобы зафиксировать такую гарантированную сумму, необходимо обратиться к приставу, который ведет исполнительное производство, или через портал госуслуг подать заявление на сохранение денежных средств.

В Едином госреестре недвижимости отметят аварийные дома

С 1 февраля региональные и муниципальные органы власти, признавая жилой дом аварийным, должны будут направлять информацию о своем решении в Росреестр. ЕГРН будет пополняться постепенно, однако сведения о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должны быть внесены в него уже до 1 июля. Это позволит избежать покупок непригодного жилья, поскольку сейчас покупателю недвижимости сложно самостоятельно отыскать информацию о том, что дом аварийный.

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