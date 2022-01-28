Чистая прибыль банковского сектора РФ снизилась в декабре до 111 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора сократилась в декабре 2021 года до 111 млрд рублей со 151 млрд рублей в ноябре. Данные, характеризующие развитие банковского сектора РФ в декабре 2021 года, представлены в информационно-аналитическом материале Центробанка.

«Чистая прибыль сектора сократилась до 111 млрд рублей (доходность на капитал — 11,3% в годовом выражении) со 151 млрд рублей в ноябре, главным образом за счет формирования резервов на возможные потери у отдельных крупных банков и роста операционных расходов (в том числе на предпраздничную рекламу и бонусные выплаты)», — указано в материале.

Уточняется, что декабрьский темп роста ипотеки был рекордным в 2021 году — 3,2% с учетом секьюритизации, а годовой рост превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%). Это рекордный месячный темп роста в 2021 году, замечают в ЦБ. «Скорее всего, люди стремятся получить ипотеку до ее подорожания — несмотря на рост ключевой ставки, средняя ставка по ипотеке на первичном рынке даже немного снижалась (в ноябре — 5,8%, в октябре — 6%, в сентябре — 6,24%) из‑за действия программ господдержки (в частности, сильно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки), а также маркетинговых программ банков и застройщиков», — говорится в обзоре.

На вторичном рынке средняя ставка выросла, но опять же не так существенно, как ключевая (с 8,5% в октябре до 8,6% в ноябре), так как банки оттягивали повышение ставок для стимулирования спроса.

Из общего объема ипотечных выдач в размере 645 млрд рублей в декабре (510 млрд в ноябре) около 160 млрд (25%) было предоставлено в рамках госпрограмм (в ноябре — 111 млрд, или 22%). Основной объем пришелся на семейную ипотеку, выдачи по которой увеличились более чем на 60% (оценочно в декабре — 92 млрд рублей после 56 млрд в ноябре), в то время как по льготной программе они выросли в меньшей степени (на 24%, до 56 млрд после 45 млрд в ноябре).

Рост потребительского кредитования за месяц составил около 0,9% с корректировкой на списание и продажи проблемных кредитов, что тем не менее ниже среднемесячных темпов и также свидетельствует о замедлении. Дополнительный сдерживающий эффект на потребительское кредитование оказывали введенные ранее макропруденциальные меры, а также рост стоимости кредитов на фоне роста рыночных ставок. За год потребительские кредиты увеличились на 20,1% против роста на 8,8% годом ранее. Однако в 2022 году Центробанк ожидает некоторого охлаждения потребительского кредитования вследствие роста ставок, а также действия макропруденциальных мер, включая планирующееся с июля 2022 года введение макропруденциальных лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов (с ПДН выше 80% и сроком больше пяти лет).

Корпоративное кредитование в декабре ускорилось в два раза по сравнению с предыдущим месяцем (плюс 1,2% в декабре, плюс 0,6% в ноябре), а годовой рост в 11,7% оказался даже выше, чем в стрессовом 2020 году.

Средства населения в банках за месяц выросли на 4,6%, что характерно для конца года, когда выплачиваются премии и авансируются социальные платежи за январь. Всего с начала года этот показатель увеличился на 5,7% (4,2% в 2020 году), что, замечают в Банке России, связано в том числе с ростом доходности вкладов. Также в декабре был существенный приток средств компаний (плюс 4,9%), а за год он достиг рекордных значений за последние десять лет — 18% (в 2020 году — 15,8%).

Всего за 2021 год банки заработали 2,4 трлн рублей (доходность на капитал — 21,1%), что почти на 50% больше прибыли за 2020 год (1,6 трлн). Как поясняет регулятор, этому в основном способствовал рост объемов бизнеса и, соответственно, чистых процентных и комиссионных доходов на 15% и 20%, а также низкие расходы на резервы после того, как банки много зарезервировали в 2020 году, когда пандемическая ситуация была крайне неопределенной.

Операционные расходы также увеличились вслед за ростом бизнеса (плюс 14%), однако медленнее доходов от основной деятельности. Уточняется, что по итогам 2021 года доля прибыльных банков в активах сектора составила 98%, а их количество — более 300. Свыше 85% прибыли за 2021 году получено системно значимыми кредитными организациями.

На 31 декабря 2021 года в России действовали 370 кредитных организаций (в том числе 335 банков). В декабре 2021 года была отозвана лицензия у одной небольшой кредитной организации. Всего за 2021 год были отозваны лицензии у 26 кредитных организаций, аннулированы в результате добровольной ликвидации шесть кредитных организаций, а также произошло пять реорганизаций в форме присоединения.

