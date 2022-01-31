Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в России в 2022 году

Минсельхоз РФ в связи с принимаемыми мерами по стабилизации рынка не прогнозирует резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году. Позицию ведомства приводит ТАСС.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году», — отмечается в сообщении.

По данным министерства, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности.

Вместе с тем, по мнению министерства, на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей.

В Минсельхозе напомнили, что для обеспечения стабильной ценовой ситуации на молочном рынке правительство РФ приняло комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало сдерживанию цен на корма. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов и кормов, в том числе на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий, указали в министерстве.

Кроме того, действуют такие меры поддержки, как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления, субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока.

С учетом удорожания материалов и работ Минсельхоз России прорабатывает вопрос уточнения предельной стоимости ското-места при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.



Между тем зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила журналистам в понедельник, что в нижней палате парламента прорабатывают различные предложения в связи с прогнозируемым ростом цен на молоко и молочную продукцию.

По словам парламентария, следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. «Затраты на себестоимость по году увеличились на 16%, цена реализации молока — на 6—8%, а доходность — всего лишь на 6%. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день они свою доходность практически снизили к нулю, если не меньше. Повышение цен неизбежно: подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ — на 21—26%, перевозки, свою долю в рост цен привнесла и маркировка», — пояснила Школкина.

«В Госдуме прошел круглый стол с участием представителей отрасли, которые рассказали о своих проблемах и предложили пути решения. Мы проработаем все предложения. Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции, — отрасль находится в так называемых ножницах: с одной стороны, растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны — тотальный контроль за конечной ценой», — сообщила она.

При этом Школкина заявила, что выступает против регулирования цен. «Более эффективна была бы поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы «Школьное молоко», которая показала эффективность во многих регионах», — добавила она.



Газета «Коммерсант» 31 января написала, что компания Danone уведомила российских ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции. По информации издания, это связано с тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке.