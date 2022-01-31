В РФ заблокировано 13% попыток сканирования сети и атак из-за уязвимости Log4Shell

В первые три недели января было заблокировано более 30 тыс. попыток сканирования сети и атак с применением эксплойтов для уязвимости Log4Shell, 13% систем, на которых они были отражены, находятся в России, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Log4Shell — это уязвимость в библиотеке Apache Log4j, которая используется миллионами Java-приложений. Ей был присвоен максимальный уровень опасности — CVSS 10.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Евгения Лопатина, уязвимость эксплуатируется как крупными кибергруппами в целевых атаках, так и хакерами-одиночками, которые ищут любые уязвимые системы.

Ранее сообщалось, что уязвимости подвержены облачные серверы Amazon, Apple, Baidu, Cloudflare, DiDi, Google, JD.com, Microsoft, Minecraft, NetEase, Steam, Tencent, Tesla, Twitter, VMware, а также решения тысячи других производителей ПО.