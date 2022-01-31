Все новости

В РФ заблокировано 13% попыток сканирования сети и атак из-за уязвимости Log4Shell

31.01.2022 13:00
972
Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В первые три недели января было заблокировано более 30 тыс. попыток сканирования сети и атак с применением эксплойтов для уязвимости Log4Shell, 13% систем, на которых они были отражены, находятся в России, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Log4Shell — это уязвимость в библиотеке Apache Log4j, которая используется миллионами Java-приложений. Ей был присвоен максимальный уровень опасности — CVSS 10.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Евгения Лопатина, уязвимость эксплуатируется как крупными кибергруппами в целевых атаках, так и хакерами-одиночками, которые ищут любые уязвимые системы.

Ранее сообщалось, что уязвимости подвержены облачные серверы Amazon, Apple, Baidu, Cloudflare, DiDi, Google, JD.com, Microsoft, Minecraft, NetEase, Steam, Tencent, Tesla, Twitter, VMware, а также решения тысячи других производителей ПО.

Злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-вымогателей.

 12.01.2022 15:40

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Эксперты рассказали о методе «дергания коврика» для кражи криптовалюты
Исследование: пользователей не беспокоит передача персональных данных третьим лицам
Специалисты назвали шесть способов кражи паролей
Ущерб от деятельности лжеброкеров в 2021 году составил не менее 2 млрд рублей