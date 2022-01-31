АСВ перечислило ЦБ 14,6 млрд рублей в счет погашения задолженности по кредиту

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 31 января 2022 года перечислила Банку России 14,6 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 13 млрд рублей, в счет погашения процентов — 1,6 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Центробанк предоставил агентству кредитную линию с одобренным лимитом 1 030 млрд рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило ЦБ 654,6 млрд рублей (628 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 26,6 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 214 млрд рублей без учета процентов.