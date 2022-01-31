Чистая прибыль ​РосДорБанка за 2021 год выросла на 14% — до 303 млн рублей

Чистая прибыль РосДорБанка по итогам 2021 года достигла 303,1 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за предыдущий год на 14%, или 37,2 млн рублей, говорится в релизе кредитной организации.



Активы РосДорБанка выросли на 0,8 млрд рублей (плюс 3%) относительно показателя 2020 года и составили 24,7 млрд рублей, по данным на конец декабря 2021-го.

Объем привлеченных средств по итогам 2021 года достиг 21,2 млрд рублей. По сравнению с результатом предшествующего года показатель продемонстрировал рост на 5%. Структуру составили средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 20 млрд рублей (в том числе депозиты в размере 13 млрд рублей), а также выпущенные долговые обязательства в размере 1,5 млрд рублей на конец декабря 2021 года.

По сравнению с итоговым результатом 2020 года объем кредитного портфеля РосДорБанка увеличился почти на 3 млрд рублей (рост составил 21%) и достиг 16,6 млрд рублей по итогам 2021-го.

«Положительная динамика ключевых показателей обусловлена как расширением клиентской базы, так и высоким уровнем достаточности капитала. В 2021 году уставный капитал ПАО «РосДорБанк» увеличен на 25% за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций и составил 2 351 629 552 рубля. Собственный капитал банка составил 3 393 619 000 рублей по состоянию на 1 января 2022 года», — поделился первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов.