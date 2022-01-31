Основные фондовые торги закрылись в «зеленой зоне»

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 530,38 пункта. Индекс РТС повысился на 2% — до отметки 1 435,23 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 2,91%, Мосбиржи — на 0,08%, «Газпрома» — на 0,61%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, «Полюса» — на 2,72%. Бумаги «Норникеля» снизились в цене на 1,68%.

Российский фондовый рынок начал неделю с роста на позитивном внешнем фоне, отмечает старший аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В ходе торгов индекс Мосбиржи предпринимал попытки выхода выше отметки 3 550 пунктов, однако для закрепления над ней сил не хватило. При этом в ближайшие сессии, в случае отсутствия роста геополитических рисков и сохранения умеренного позитива со стороны внешних факторов, рынок вновь попытается подняться выше данного уровня. Если ему это удастся, будет подтвержден сценарий восстановления рынка с целями в районе 3 800—3 900 пунктов», — написал эксперт в своем обзоре.

Лидерами торгов выступили бумаги ПИКа и «Озона», прибавившие более 5%. Хуже рынка торговались акции «Татнефти» и «Норильского никеля», потери которых составили 1,7% и 1,1% соответственно.

