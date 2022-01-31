Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

Рубль укрепился к доллару и ослаб к евро по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 77,43 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 49,7 тыс. сделок более чем на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 77,2425—77,86 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 86,8 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,2 тыс. сделок на 332,7млн евро по курсам от 86,2125 до 86,96 рубля за евро.

Доллар днем приостановил было снижение в паре с рублем, но к вечеру вернулся к ослаблению, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, называя ближайшей целью снижения уровень 77,25 рубля. «Где-то здесь рынок и попробует закрепиться — геополитика остается темой номер один, риски присутствуют, как бы ни хотелось о них забыть. Евро торгуется по 86,77 рубля, что вполне адекватно сложившимся условиям, и может колебаться в рамках 86—88 рублей», — комментирует эксперт.



«Кроме улучшения геополитической ситуации поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, а также укрепление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль продолжает тенденции предыдущей недели, корректируя рост января. В ближайшие дни, на наш взгляд, основные факторы продолжат поддерживать рубль, в результате чего американская валюта сделает еще один шаг к верхней границе коридора 73—75 рублей. Отступление доллара в данный коридор обосновано фундаментальными факторами», — написал в своем обзоре главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.