Основные фондовые торги в РФ открылись ростом индексов, рубль остается в плюсе

Основные фондовые торги в России открылись во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,1% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 569,06 пункта. Индекс РТС повысился на 1,46% — до отметки 1 456,23.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич спрогнозировал преобладание покупок на старте основной сессии на российском фондовом рынке с учетом внешнего фона. «В случае если покупки на мировых площадках будут поддержаны макроэкономической статистикой, днем наши акции смогут продолжить восходящую динамику, а российский рынок сделает существенный шаг к отметке 3 600 пунктов», — ожидает эксперт.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, получая поддержку от в целом благоприятных настроений за рубежом. В СМИ продолжается информационная война и поступают сообщения о подготовке санкций США и Великобритании против России, но пока данный фактор вряд ли заслуживает внимания покупателей», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть остаются у максимумов с 2014 года, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны, указывает эксперт.



«Техническая картина по индексу Мосбиржи, на первый взгляд, улучшилась. Индикатор смог закрыть торги выше отметки 3 500 пунктов и теперь имеет шансы продолжить восхождение. Но для этого ему нужно закрепиться, с чем сегодня будут проблемы. Вчера по ходу торгов было видно, что желание покупать упало, о чем свидетельствуют и сильно снизившиеся обороты торгов. Спрос постепенно перетекает во «второй эшелон», — отмечает между тем главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



«Индекс Мосбиржи снизился примерно на 7% за месяц. Это немногим хуже, чем динамика S&P 500, или, во всяком случае, сопоставимо с потерями американского бенчмарка. Однако важно отметить, что текущий январь стал худшим первым месяцем года начиная с 2008-го с учетом максимального падения, составившего почти 17%. Наблюдаемый бурный отскок обусловлен сильной перепроданностью акций, а также улучшением новостного фона. Техническая картина по-прежнему негативна, нисходящий тренд не переломлен, можно лишь говорить о его приостановке и отскоке. Цель — движение в диапазон 3 600—3 700 пунктов по индексу Мосбиржи», — пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.



По прогнозу начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, индекс Мосбиржи с учетом «в целом неплохого» внешнего фона «может сегодня попытаться преодолеть зону 3 550—3 560 пунктов, способную технически открыть пространство для развития восстановления фондового рынка».



Рубль также остается в плюсе. На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,17 рубля (минус 14 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 86,73 рубля (минус 28 копеек). Курсовые диапазоны остались на уровне 77,04—77,38 рубля за доллар и 86,57—87 рублей за евро.



«Поддержку национальной валюте продолжает оказывать снижение геополитической напряженности и стабильная ситуация на рынке энергоносителей. В этих условиях в ходе торгов рубль может продолжить позитивную динамику, в результате чего доллар отступит ниже 77 рублей», — написал утром во вторник Богдан Зварич.

«Пара доллар/рубль подходит все ближе к целевому уровню 76,8 рубля (средняя полоса Боллинджера дневного графика), у которого продажи доллара могут приостановиться. Пара евро/рубль расположена у аналогичного технического индикатора 86,9 рубля, но пока не решается продвинуться заметно ниже в связи с силой евро на международных площадках», — комментирует Кожухова из «Велес Капитала».



«Для дальнейшей судьбы российской валюты, кроме политики и динамики индекса доллара, будут важными заявления Минфина и Банка России относительно их дальнейших планов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ждем, что этот вопрос прояснится ближе к концу недели. Пока же рубль потихоньку убирает «политическую навеску». Если не появится новых рисков и ЦБР не выйдет на биржу в качестве мощного покупателя валюты, пара доллар/рубль имеет хорошие шансы на некоторое время обосноваться в диапазоне 75—78 рублей за доллар, прежде чем вновь направится тестировать отметку 80», — рассуждает Алексей Антонов.



«Пара доллар/рубль сегодня может продемонстрировать боковое движение в диапазоне 77—77,5 рубля ввиду ослабления аппетита к риску у инвесторов перед выходом отчетов крупнейших технологических компаний (так, Google отчитывается сегодня после окончания торгов)», — считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

