США подтвердили наличие санкционного списка «российской элиты»

Правительство США подготовило санкционные списки, в которые вошли представители «российской элиты» и члены их семей, на случай вторжения России на территорию Украины. Об этом заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, сообщает РБК.
«Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину», — заявила Псаки.
Она уточнила, что участники санкционного списка «входят в ближний круг Кремля или находятся около него», а также «играют роль в выработке правительством решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля».
По словам представителя Белого дома, указанные люди «являются особенно уязвимыми целями в силу своих глубоких финансовых связей с Западом». Однако имена лиц, включенных в эти списки, она не назвала.
Ранее Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США сообщала, что Соединенные Штаты вместе с союзниками составили список представителей ближайшего окружения президента Владимира Путина, против которых могут быть введены санкции в случае нападения России на Украину.
По данным газеты, санкции отрежут попавших под них от мировой финансовой системы, «члены их семей не смогут больше хранить деньги на Западе и поступать в элитные западные вузы».
О введении санкций против «российских олигархов» 30 января заявляла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, «олигархам, связанным с Путиным, и российским компаниям, оказывающим поддержку российскому государству, негде будет спрятаться». Она также допустила конфискацию у них имущества.
В Кремле назвали тревожными сообщения о возможной конфискации имущества у российских бизнесменов и пообещали ответить на действия Лондона. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Лондону изучить «список коррупционеров», которых Россия просила выдать.
Сенат конгресса США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов, передает ТАСС.01.02.2022 09:28
Комментарии
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<p>Я так понимаю, речь идёт о конфискации имущества английских миллиардеров, заработавших состояние из-за близости к королеве великобритании, которое они хранят в москве. Ну, вы понимаете: их дома на тверской, яхты в москве-реке, автомобили марки "лада" и "уаз-патриот" и т.д.</p>