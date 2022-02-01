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Аналитика Банки.ру: перспективы российских банков по прибыли после рекордов в 2021-м

01.02.2022 14:02
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Время прочтения: 3 минуты
Аналитика Банки.ру: перспективы российских банков по прибыли после рекордов в 2021-м
Автор
Вадим Тихонов, аналитик аналитического центра Банки.ру
Вадим Тихонов аналитик аналитического центра Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru

Банки.ру прогнозирует получение российским банковским сектором прибыли в 2022 году в размере до 2,3 трлн рублей после 2,36 трлн в 2021-м, прежде всего благодаря хорошему уровню процентных и комиссионных доходов.

Уже в первом полугодии 2021 года российский банковский сектор достиг исторически рекордных показателей, заработав 1,18 трлн рублей. К концу года эта цифра увеличилась вдвое, до 2,36 трлн. В начале 2021 года таких показателей мало кто ожидал, но уже в августе Банк России предполагал, что годовая прибыль сектора может вырасти до 2,5 трлн рублей при сохранении темпов роста, наблюдавшихся на тот момент.

В итоге чистая прибыль за 2021 год на 46,5% превысила результаты 2020 года. Как и годом ранее, 85% этой прибыли сгенерировали системно значимые банки. Сокращалось не только количество банков на российском рынке, но и число убыточных кредитных организаций (по итогам 2021 года таких было 16,5%, годом ранее — 20,9%, в 2019 году — почти 17%).

Доля небанковских кредитных организаций в общей прибыли банковского сектора за год сократилась с 2,18% до 1,95%. При этом если в 2019 году НКО получили 29,7 млрд рублей чистой прибыли, то в 2020-м — 34,3 млрд, а в 2021 году — уже 45,3 млрд рублей.

Всего в 2021 году прибыльные кредитные организации заработали более 2,4 трлн рублей (в 2020 году — 1,64 трлн, в 2019 году — 1,87 трлн), а убытки убыточных кредитных организаций составили 41,2 млрд рублей (в 2020 году — 33,3 млрд, в 2019 году — 154,5 млрд), согласно данным Банка России. Прибыльными в прошедшем году оказались 309 кредитных организаций, в том числе 25 НКО (321 за 2020 год, в том числе 30 НКО), а отрицательный финансовый результат зафиксировали в 61 кредитной организации, включая десять НКО (85 за 2020 год, в том числе десять НКО).

Одним из основных факторов роста прибыли в 2021 году стало уменьшение расходов на резервирование относительно 2020 года. Также существенно выросли чистые процентные и комиссионные доходы — на 15% и 20%, согласно данным ЦБ.

Наиболее прибыльным для банков были II и III кварталы 2021 года, а самым слабым по прибыли оказался IV квартал, в частности декабрь — из-за рекламных и бонусных расходов, а также за счет формирования резервов на возможные потери у нескольких крупных банков.

Аналитический центр Банки.ру ожидает в 2022 году прибыли банковского сектора на уровне 2—2,3 трлн рублей.

Основную поддержку деятельности и прибыльности банков будет оказывать хороший уровень процентных и комиссионных доходов, динамика которых будет чуть ниже прошлого года, в частности из-за высокой базы и удорожания фондирования. Динамика реальных процентных ставок в первом полугодии 2022 года останется восходящей. Вторым негативным фактором, оказывающим давления на доходность банков, будет торможение роста высокодоходного розничного кредитования после всплеска во II и III кварталах прошедшего года, а также сокращение комиссионных доходов за сопутствующие кредитованию продукты и услуги.

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