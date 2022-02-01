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НБКИ: средний размер лимитов по кредиткам достиг рекордных значений

01.02.2022 13:00
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Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средний размер лимита по выданным кредитным картам в декабре 2021 года составил рекордные 79,1 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,9%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 12,3%.

Самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (115,5 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (109,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (97,4 тыс. рублей), Московской области (96,7 тыс. рублей), а также в Приморском крае (93,6 тыс. рублей).

Сильнее всего показатель вырос в Республике Саха (Якутии) (+28,9%), Хабаровском крае (+24,3%), Ленинградской (+23,3%) и Иркутской (+22,2%) областях, а также в Приморском крае (+19,2%). В Москве и Санкт-Петербурге он вырос на 6,1% и 12,6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. В целом в течение прошлого года размеры лимитов по выданным картам оставались относительно стабильными, однако в предновогодний месяц были увеличены, отметил эксперт.

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