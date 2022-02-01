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Правительство возобновит СЗПК после годового перерыва

01.02.2022 14:04
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Ведомости

Бизнес в ближайшие месяцы вновь сможет пользоваться инструментом соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — ключевым для ускорения притока инвестиций в экономику механизмом, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкого к правительству источника, уточняя, что инструмент был запущен в конце 2020 года и действовал лишь до апреля 2021 года, когда «срок годности» действующих на тот период правил заключения соглашений истек, а новый порядок, на который рассчитывали в правительстве, так и не был одобрен.

По словам собеседников, техника подписания СЗПК не будет принципиально отличаться от предыдущей версии, заявки будут рассматриваться в таком же ручном режиме; но у правил, как и в прошлый раз, также будет «срок годности»: заключать соглашения можно будет ориентировочно до середины июня, после этого, как ожидается, заработает государственная информационная система «Капиталовложения», с помощью которой инвесторы смогут подписывать СЗПК в электронной форме.

Впрочем, в механизм заключения СЗПК все же планируется внести ключевое изменение: функция сопровождения инвестпроектов будет эксклюзивно закреплена за «ВЭБом» (согласно предыдущим правилам, эти обязанности были закреплены за Агентством инвестиционного развития); в одной из версий проекта новых правил, подготовленной летом прошлого года, но так и не одобренной, функции сопровождения предлагалось разделить между «ВЭБом», АИР и специально уполномоченными банками.

«ВЭБ» будет проверять заявителя и предоставляемые им документы на предмет соответствия требованиям и условиям, закрепленным в законе о СЗПК; по итогам проверки институт развития будет уведомлять Минэкономразвития о возможности или невозможности заключения СЗПК, при этом платы за новый функционал с инвесторов «ВЭБ» брать не будет, уточнил источник, близкий к институту развития.

Сам механизм СЗПК, то есть условия заключения новых соглашений, впоследствии также может быть изменен, так как обсуждение поправок к действующему закону параллельно ведется в специальной рабочей группе с участием представителей крупного бизнеса, напомнил близкий к правительству источник; на данном этапе принципиально оперативно, не дожидаясь изменений законодательства, предоставить компаниям возможность заключать новые соглашения, чтобы не тормозить инвестиционный цикл, и так почти на год замедлившийся из-за образовавшегося вакуума в правилах подписания СЗПК.

Запуск первой очереди государственной информационной системы «Капиталовложения» намечен на лето текущего года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания с профильными ведомствами.

 31.01.2022 18:27

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