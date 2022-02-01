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РСА до конца недели обнародует справочники автозапчастей, подготовленные по новой методике

01.02.2022 15:29
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Автор
Ольга Котенева, руководитель направления страхового контента Банки.ру
Ольга Котенева руководитель направления страхового контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российский союз автостраховщиков до конца текущей недели планирует разместить на своем сайте проекты новых справочников средней стоимости ремонта автомобиля для публичной проверки и обсуждения. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Такая проверка будет проводиться впервые. Это ключевое новшество обновленной единой методики оценки ущерба — публичность и открытость проверки средних стоимостей, внесенных в актуализированные справочники, а также общественное обсуждение справочников перед введением их в действие, — объяснил президент РСА Игорь Юргенс. — После того как справочники подготовили, они на месяц вывешиваются на сайте для публичного обсуждения, и мы будем ждать замечаний и предложений от общественности; после внесения изменений и уточнений запустим справочники по всей стране. Это позволит сделать процедуру расчета стоимости ремонта по ОСАГО более прозрачной и понятной каждому автовладельцу».

Ввести в действие справочники, подготовленные по новой методике Банка России, должны с 19 марта 2022 года. Однако актуальны они будут только в течение трех месяцев. По словам Евгения Уфимцева, готовиться новые справочники теперь будут раз в квартал, а не раз в полгода, как было ранее. В первых обновленных версиях справочников представлены 60 млн позиций автозапчастей.

«Надеемся, что подготовленные справочники будут более справедливые, чем предыдущая версия, поскольку подготовлены они в соответствии с нынешними реалиями: сбор информации проводился по существующим ценам интернет-магазинов и обычных магазинов запчастей», — добавил он.

Напомним, РСА начиная с октября 2021 года ведет работу по созданию новых справочников средней стоимости в соответствии с новой единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт автомобиля, утвержденной положением Банка России от 4 марта 2021 года. 17 декабря 2021 года было создано юрлицо — ООО «АвтоИнсДат» (100% принадлежит РСА), которому переданы функции по созданию справочников. В январе 2022 года были завершены исследования рынка, на основании которых на данный момент формируются новые справочники.

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Комментарии

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goodwin124
01.02.2022 18:22
<p>Будем надеяться, что не будут таких смешных цен, как в прежнем справочнике. </p>
<p>Расчет стоимости ремонта по ОСАГО и раньше был прозрачным и понятным. Было непонятно откуда такие низкие цены? И сейчас они будут далеки от реальности. Так как собираются использовать цены интернет-магазинов и обычных магазинов запчастей. А почему цена на детали на СТОА не собираются учитывать? Как будто ремонт автомобиля будет осуществляться в гаражах, а не на СТОА.</p>
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