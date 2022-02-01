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Иностранные страховщики планируют вернуться на российский рынок автострахования

01.02.2022 15:53
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ольга Котенева, руководитель направления страхового контента Банки.ру
Ольга Котенева руководитель направления страхового контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Всероссийский союз страховщиков внес в свой устав изменения, касающиеся допуска на российский рынок филиалов иностранных страховых компаний, как того требуют соглашения о вступлении России в ВТО. Об этом сообщил во вторник на пресс-брифинге, посвященном итогам общего собрания членов ВСС, его президент Игорь Юргенс.

«Мы пересмотрели свой устав и теперь его отправим на регистрацию в Минюст», — объявил он, добавив, что кардинальных изменений в правоприменительной практике ВСС не произошло — изменения привели документ в соответствие с законом о допуске иностранных страховщиков на страховой рынок РФ.

По словам вице-президента ВСС Евгения Уфимцева, некоторые крупные иностранные страховщики, которые ранее работали и ушли с российского рынка ОСАГО, сейчас запросили у ВСС детальную статистику по рынку, планируя вернуться.

«Они планируют вернуться на российский рынок, поэтому хотят получить от нас более детальную, чем у Банка России, статистику — которую мог бы предоставить РСА, — чтобы оценить возможности и свою стратегию на рынке, — сообщил он. — Из этого следует, что заинтересованность у иностранных коллег есть, несмотря на политические риски. Но они долгосрочные компании и никогда быстро, за один день, ничего не делают. То что с их стороны началась оценка розничного моторного рынка России — это мы можем сказать точно».

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