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​ВСС: Госдума может вернуться к теме увеличения выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО уже весной

01.02.2022 16:09
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ольга Котенева, руководитель направления страхового контента Банки.ру
Ольга Котенева руководитель направления страхового контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Всероссийский союз страховщиков рассчитывает, что Госдума рассмотрит увеличение лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО до 2 млн рублей уже в весеннюю сессию и утвердит законопроект осенью нынешнего года. Об этом сообщил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев во вторник, 1 февраля, на пресс-брифинге.

«Очень надеемся, что инициативы по увеличению лимитов выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей в ближайшее время найдут свое продолжение, — отметил он. — Хочу быть оптимистом, что инициатива начнет обсуждаться в весеннюю сессию Госдумы, чтобы в осеннюю сессию изменения были приняты. На наш взгляд, за эти изменения в первую очередь будут платить недобросовестные автовладельцы, для добросовестных будет несущественное удорожание страхового взноса, зато существенный рост выплат в части жизни и здоровья».

Сейчас размер выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ОСАГО ограничен 500 тыс. рублей, тогда как в других сферах страхования, например ответственности пассажирских перевозчиков и страхования опасных объектов, он установлен на уровне 2 млн рублей. О необходимости изменения его и в ОСАГО страховщики говорят достаточно долго, однако принятие такого решения, по словам президента ВСС Игоря Юргенса, приведет к росту стоимости полисов примерно на 80%.

«Минфин, Банк России, профильный комитет Госдумы — мы все за то, чтобы решить вопрос, однако все мы понимаем, что принятие такого решения приведет к увеличению стоимости ОСАГО, — говорит он. — Кто возьмет на себя ответственность за такое подорожание, притом что мы держали цены на ОСАГО уже четыре года на стабильном уровне?»

По информации РСА, в 2021 году было заключено 42,2 млн договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем в 2020 году. Средняя премия за год выросла на 2% и составила 5 590 рублей. «Это нормальная тенденция, которая говорит о том, что ОСАГО — это защитный инструмент, которым люди пользуются не для того, чтобы показать сотруднику ГИБДД наличие полиса, а чтобы защитить себя на дороге», — считает Уфимцев.

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Комментарии

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alekseysmr
02.02.2022 08:46
<p>"Увеличения выплат", ага, цены и тарифы на свои бумажки они хотят под этим предлогом повысить, а выплаты они что дышло: хочу - плачу, а хочу - мои высокооплачиваемые юристы со связями в судах признают случай НЕСТРАХОВЫМ. </p>
<p>Та же технология капиталистов, что и когда госпропагандисты рекламировали нам типа "выгоды" для народа от повышения пенсвозраста и оптимизации медицины, которую никто не останавливл даже сейчас</p>
0

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