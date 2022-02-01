​ВСС: Госдума может вернуться к теме увеличения выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО уже весной

Всероссийский союз страховщиков рассчитывает, что Госдума рассмотрит увеличение лимитов выплат за ущерб жизни и здоровью в ОСАГО до 2 млн рублей уже в весеннюю сессию и утвердит законопроект осенью нынешнего года. Об этом сообщил вице-президент ВСС Евгений Уфимцев во вторник, 1 февраля, на пресс-брифинге.



«Очень надеемся, что инициативы по увеличению лимитов выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей в ближайшее время найдут свое продолжение, — отметил он. — Хочу быть оптимистом, что инициатива начнет обсуждаться в весеннюю сессию Госдумы, чтобы в осеннюю сессию изменения были приняты. На наш взгляд, за эти изменения в первую очередь будут платить недобросовестные автовладельцы, для добросовестных будет несущественное удорожание страхового взноса, зато существенный рост выплат в части жизни и здоровья».

Сейчас размер выплат за причинение вреда жизни и здоровью в ОСАГО ограничен 500 тыс. рублей, тогда как в других сферах страхования, например ответственности пассажирских перевозчиков и страхования опасных объектов, он установлен на уровне 2 млн рублей. О необходимости изменения его и в ОСАГО страховщики говорят достаточно долго, однако принятие такого решения, по словам президента ВСС Игоря Юргенса, приведет к росту стоимости полисов примерно на 80%.

«Минфин, Банк России, профильный комитет Госдумы — мы все за то, чтобы решить вопрос, однако все мы понимаем, что принятие такого решения приведет к увеличению стоимости ОСАГО, — говорит он. — Кто возьмет на себя ответственность за такое подорожание, притом что мы держали цены на ОСАГО уже четыре года на стабильном уровне?»

По информации РСА, в 2021 году было заключено 42,2 млн договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем в 2020 году. Средняя премия за год выросла на 2% и составила 5 590 рублей. «Это нормальная тенденция, которая говорит о том, что ОСАГО — это защитный инструмент, которым люди пользуются не для того, чтобы показать сотруднику ГИБДД наличие полиса, а чтобы защитить себя на дороге», — считает Уфимцев.