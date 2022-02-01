Исследование: продажи жилья падают, но новостройки в городах-миллионниках продолжают дорожать

Прогнозы о стабилизации цен на рынке новостроек в 2022 году пока не сбываются: в наступившем году цены на жилье остановились лишь в четырех городах-миллионниках, а в остальных новостройки продолжают дорожать, несмотря на падение спроса, говорится в исследовании федеральной базы недвижимости Restate.ru. Так, быстрее всего стоимость жилья растет в Санкт-Петербурге, Самаре и Волгограде.



По данным исследования, в большинстве городов-миллионников конец минувшего и начало нового года обернулись очередным подорожанием. В Петербурге, Самаре, Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону «квадрат» прибавил 3—9%. Застройщики не спешат придерживать ценники — количество сделок на рынке новостроек хотя и сокращается, но выручка от продаж за счет выросших цен на жилье бьет рекорды.

В Санкт-Петербурге средние цены в новостройках лишь ненадолго остановились в середине осени, но затем ценник снова активно пошел вверх. За последние два месяца новостройки в Северной столице подорожали на 8% и отметились двумя рекордами. Средняя стоимость прошла психологически важный рубеж в 200 тыс. рублей за кв. м. Кроме того, цена новостроек обогнала «вторичку», которая лидировала с лета.

«Цены в Петербурге продолжают идти вверх за счет новых проектов бизнес- и премиум-класса, а новинки в сегменте «масс-маркет» окончательно переезжают в областные пригороды. За год (с января 2021 года по январь 2022-го) средние цены в Петербурге выросли на 23% — не самый высокий показатель по сравнению с другими городами-миллионниками», — поясняют эксперты.

Максимальный рост за год — 52%, по данным Restate.ru, зафиксирован в Самаре, особенно активно цены росли здесь в конце осени. За последние два месяца «квадрат» в самарских новостройках подорожал на 9%, до 83 тыс. рублей, и почти догнал «ценник» на вторичном рынке. В Самаре и Самарской области объемы нового строительства выросли уже до 1,7 млн кв. м жилья (третий показатель по Приволжскому федеральному округу, по данным «ДОМ. РФ»). Но вместе с ними растут и цены — они в Самаре были самыми низкими по сравнению с другими волжскими городами-миллионниками (Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Казань) и теперь активно подтягиваются ко всем остальным.

Еще один рекордсмен роста — Волгоград, где средние цены за последний год увеличились на 38%, и, судя по всему, это еще не предел. Даже с учетом заметных колебаний «ценник» в Волгограде за последние два месяца поднялся на 6% — до 78 тыс. рублей за кв. м. Особенно динамичным рост был в последний месяц. В Волгоградской области объемы текущих строек увеличились за год вдвое (704 тыс. кв. м), но на ценах это не особенно сказалось.

По данным Restate.ru, в декабре — январе новостройки также подорожали в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону — в пределах 3—5%. В Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и Новосибирске «квадрат» прошел важную психологическую отметку в 100 тыс. рублей и опускаться ниже, по прогнозу экспертов, уже не собирается.

В Москве цены на новостройки в начале декабря обогнали «вторичку», потом чуть снизились, но с середины декабря вновь начали расти (плюс 1,5% за последний месяц). Итог колебаний — медленное движение вверх до 315,4 тыс. за кв. м. За год московские новостройки подорожали на 35%.

«В столице, как и в Петербурге, острого дефицита предложения нет, но цены продолжают прирастать за счет новых дорогих проектов в верхних ценовых сегментах. А вот в Московской области, где в основном сосредоточены проекты «масс-маркет», «ценник» за два месяца почти не изменился (минус 1%) и составляет 162 тыс. рублей за «квадрат», — отмечается в исследовании.

Такая же стабильная ситуация и в нескольких других миллионниках. После осеннего всплеска притормозили новостройки Уфы — за два месяца цены здесь почти не изменились, в Красноярске они выросли минимально (1,4%), а в Воронеже стоят на месте (0,4%).

Особняком стоит лишь Казань, где «ценник» в новостройках не меняется уже давно: за прошлый год рост, по данным Restate.ru, составил всего 4% — с 92 тыс. до 96 тыс. рублей за кв. м, а за последние два месяца «квадрат» подешевел на 3%.

Большинство публичных застройщиков отрапортовали о рекордных выручках за прошлый год.



В частности, в ГК «ПИК» общий объем поступлений денежных средств за год увеличился на 39%, до 516 млрд рублей. В ГК «Самолет» объем продаж недвижимости вырос на 112%, до 126,4 млрд рублей. В ГК «Эталон» продажи в денежном выражении прибавили 6%, у группы «ЛСР» — 1%.

При этом рост выручки происходит на фоне падения объемов продаж, указывают эксперты. Группа «ПИК» по итогам 2021 года увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении всего лишь на 8%. В ГК «Эталон» общий объем проданной недвижимости сократился на 17,1%, а у группы «ЛСР» — на 24,5%.

«Продажи падают из-за сокращения спроса, и в этом году число покупателей на фоне подорожавшей ипотеки и высоких цен будет заметно ниже, чем в прошлом. Охлаждение рынка должно притормозить дальнейший рост цен. Но этот сценарий сработает лишь при условии отсутствия форс-мажоров. Например, геополитическая напряженность в начале года вызвала ослабление рубля и падение российских акций. Такие события резко усиливают интерес к рынку недвижимости — инвесторы могут еще активнее понести сюда свои капиталы. В этом случае рынок ответит дальнейшим ростом цен», — считает руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.