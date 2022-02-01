Основные фондовые торги закрылись в плюсе

Основные фондовые торги в России завершились во вторник положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 548,17 пункта. Индекс РТС повысился на 1,56% — до отметки 1 457,64 пункта.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,04%, «Полюса» — на 0,28%. Акции СберБанка подешевели на 2,53%, Мосбиржи — на 0,68%, «Норникеля» — на 0,41%, «Газпрома» — на 1,49%.

Российский рынок акций растет шестую сессию подряд, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, уточняя, что в пользу покупателей играет ослабление геополитической напряженности.

«Риски никуда не исчезли, но покупатели действительно рассчитывают на профессионализм дипломатов и со стороны России, и со стороны Запада. Эскалация геополитического конфликта сейчас никому не нужна», — комментирует эксперт. По ее прогнозу, индекс РТС способен дотянуться до 1 475 пунктов.

Лидерами торгов выступили бумаги ЛСР и VK, выросшие на 4,3% и 1,8% соответственно. Хуже рынка торговались акции «РусГидро» и «Россетей», потерявшие 3,1% и 2,9%, написал в своем обзоре главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.