​Рубль заметно укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 70 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,61 рубля. С начала торговой сессии было проведено 51,8 тыс. сделок почти на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 76,45—77,38 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 86,2075 рубля, уменьшившись на 79 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,5 тыс. сделок на 348,9 млн евро по курсам от 86,155 до 87 рублей за евро.

Рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. При этом пара доллар/рубль торгуется выше уровней, обоснованных с точки зрения фундаментальных факторов. Так, на наш взгляд, более адекватным выглядит отступление американской валюты в диапазон 73—75 рублей. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности ожидаем, что уже в рамках этой недели доллар может отступить к верхней границе данного коридора», — написал эксперт в своем обзоре.