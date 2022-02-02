Россияне могут безвозмездно получить участок в Арктике

В России с 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому жители всех регионов страны могут бесплатно получить участок земли в Арктике, пишут «Известия». Программа «Гектар в Арктике» стартовала еще в августе прошлого года, но тогда получить участки могли только жители арктических территорий. Теперь они стали доступны всем россиянам. Оформить земельный участок можно в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Заявки на территорию могут быть индивидуальными и коллективными (до десяти человек). Получить землю в собственность или аренду можно будет спустя пять лет после начала использования при условии ее освоения.

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, за те полгода, что в России выдают «арктические гектары», заявления на их получение подали более 4,3 тыс. человек, а более 2,1 тыс. уже оформили участки в безвозмездное пользование. Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн га. Наиболее широкий выбор земельных участков представлен в Мурманской области и Республике Карелия.

По словам заместителя начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Веры Кононовой, люди могут получить участки земли в безвозмездное пользование для разных целей — как для индивидуального жилищного строительства, так и для предпринимательской деятельности. По данным Минвостокразвития, за все время работы программы «Дальневосточный гектар» с 2016 года ею воспользовались порядка 97 тыс. человек. Почти 80% из тех, кто взял дальневосточный гектар, используют его для улучшения жилищных условий либо реализуют там сельскохозяйственные проекты, на остальные виды бизнеса (туристические услуги, торговля, производство) приходится существенно меньшая часть проектов, отметила Кононова. Одна из важных причин этого — сложности с инфраструктурной оснащенностью многих дальневосточных территорий, особенно учитывая, что выделяемые по программе участки не могут относиться к территории населенных пунктов.

Как объяснила Кононова, в части доступа к инфраструктуре Арктика имеет не меньшие сложности, что и регионы Дальнего Востока, а климатические условия часто оказываются более суровыми, что указывает на высокие затраты на реализацию любых проектов по освоению участка. Но участки предоставляются в том числе и в границах населенных пунктов, где инфраструктура будет доступнее.

По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Аллылаева, желающих получить землю в Арктической зоне будет немного, но программы арктических и дальневосточных гектаров могут заинтересовать переселенцев-соотечественников, проживающих за границей. В ближайшее время «великих переселений» внутри страны ожидать не стоит, отметил он. По словам председателя правления Проектного офиса развития Арктики Николая Доронина, для россиян, не живущих в Арктике, получение участка станет возможностью «приобщиться к суровой природе, уникальным традициям и теплому добрососедству северян». Для самой Арктики, считает эксперт, программа может стать драйвером экономического развития и «реальной возможностью приостановить отток самой активной части населения».