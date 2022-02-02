ФНС хочет разрешить оплачивать налоги по ИНН

ФНС предоставит налогоплательщикам возможность погашать свои обязательства перед бюджетом по ИНН — аналогично переводу средств по номеру телефона, пишут «Ведомости» со ссылкой на брошюру, подготовленную ФНС в ответ на наиболее волнующие бизнес вопросы о механике ЕНС, уточняя, что такая опция будет доступна пользователям Единого налогового счета — нового способа уплаты налогов одним платежом.

Отмечается, что механизм ЕНС планируется внедрить с 2023 года, к его запуску будут расширены сервисы для налогоплательщиков; кроме возможности непосредственно оплаты по ИНН, в личном кабинете можно будет настроить автоплатеж, также там будет доступна детализированная информация обо всех начисленных и уплаченных налогах, о распределении единого платежа.

Внесенный в Госдуму законопроект о ЕНС предполагает ряд важных изменений в общепринятой практике уплаты налогов: например, сейчас для разных налогов действуют разные даты уплаты и подачи деклараций; законопроект предполагает установить единые сроки уплаты налогов — 25-е число каждого месяца (это связано с тем, что сейчас 25-го числа нужно уплатить НДС, акцизы, УСН, ЕСХН, НПД, НДПИ).

Законопроект строго регламентирует очередность зачета поступлений в бюджет: сначала будет погашена недоимка, начиная с наиболее ранней, поскольку чем больше просрочка, тем серьезнее санкции (ст. 75 НК), во вторую очередь будут зачтены текущие платежи, затем пени, проценты и штрафы; но ситуации, когда у налогоплательщика в одном бюджете есть переплата, а перед другим задолженность, будут исключены, подчеркивается в брошюре.

ЕНС позволяет заплатить налоги авансом, но это необязательно, пишет ФНС: внесенные заранее деньги можно вернуть до срока уплаты налогов; потребность в дополнительных средствах может возникнуть экстренно, например из-за аварии на производстве.