Основные фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов, рубль укрепляется к доллару и нестабилен к евро

Основные фондовые торги в РФ открылись в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 индекс Мосбиржи прибавил 0,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 569,45 пункта. Индекс РТС повысился на 0,63% до отметки 1 466,84.



«Сегодня утром на рынках сохраняются позитивные настроения. <…> На старте основной сессии, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит российскому рынку преодолеть отметку 3 550 пунктов и выйти к вчерашним максимумам. В ходе торгов позитивные настроения на нашем рынке могут сохраниться, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 3 600 пунктов. Это будет говорить в пользу сценария продолжения восстановления нашего рынка с целями в районе 3 800—3 900 пунктов», — написал перед началом основной сессии главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

«Ввиду благоприятного внешнего фона сегодня российский рынок акций, по нашему мнению, продолжит восстановление, а индекс Мосбиржи попытается продвинуться к отметке 3 600 пунктов», — солидарен начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

По мнению главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, российский рынок акций накануне «выглядел слабовато». «Позитив на западных биржах лишь не дает российским акциям упасть», — отмечает он. Эксперт видит признаки «завершения фазы отскока и большой вероятности начала новой волны снижения, как только для этого будет повод».

«Среднесрочным инвесторам лучше осторожно сокращать долю акций в портфелях, а спекулянтам нужно готовиться к открытию «шортов», наиболее привлекательно для которых выглядят госкомпании: СберБанк, «Газпром», ВТБ и «Роснефть». Они могут в наибольшей степени пострадать от готовящихся санкций, а их фундаментальная сила сейчас отходит на второй план», — рассуждает Антонов.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в умеренный плюс, получая поддержку главным образом от благоприятных настроений за рубежом. На геополитическом фоне без глобальных изменений: президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что США вполне ожидаемо не удовлетворили принципиальные предложения РФ о безопасности в Европе, значит, об ослаблении напряженности пока говорить не приходится. Тем не менее до появления серьезных негативных факторов российские акции и рубль могут продолжать попытки роста и в среду будут ждать в том числе корпоративных новостей от Ozon, НЛМК и ЧКПЗ и Мосбиржи», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Рубль остается преимущественно на положительной территории, хотя с евро ситуация нестабильная. На 10:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,61 рубля (минус 20 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,33 рубля (минус 10 копеек). Курсовые диапазоны немного расширились вниз по сравнению с утренними торгами — до 76,58—76,79 рубля за доллар и 86,31—86,56 рубля за евро.

На 10:10 курс евро составил почти 86,45 рубля (плюс 1 копейка), но минутой позже валюта вновь была в небольшом минусе — 86,38 рубля (минус 5 копеек).



Богдан Зварич в качестве позитивных для рубля факторов называет сохранение ценами на нефть позиций у многолетних максимумов, а также снижение геополитической напряженности. «Последнее поддерживает смещение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы, согласно которым рубль выглядит недооцененным, а более адекватными уровнями для пары доллар/рубль выступает диапазон 73—75 рублей. В случае дальнейшего снижения геополитических рисков ожидаем в ближайшие сессии отступления американской валюты к верхней границе данного коридора», — отмечает эксперт Банки.ру.

«Техническая картина на данный момент выглядит в пользу рубля. Мы считаем, что пара доллар/рубль сегодня продолжит снижаться в сторону 76 рублей, локального уровня поддержки», — дает прогноз главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

Антонов из «Алор Брокера» называет основной причиной силы рубля прекращение покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. «К сожалению, вряд ли это продлится долго, поэтому у рубля нет никаких шансов на серьезный рост. Сильной поддержкой по паре доллар/рубль выступает район чуть ниже отметки 75. Скорее всего, при приближении к ней ЦБ вновь выйдет на рынок в качестве покупателя валюты», — указывает он.

