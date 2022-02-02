Инвесторы пожаловались на предложение изымать акции у иностранцев

Ассоциация профессиональных инвесторов предупредила правительство о риске снижения инвестиционной привлекательности российской экономики из-за предложений Федеральной антимонопольной службы внести поправки в закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Об этом говорится в письмах исполнительного директора ассоциации Александра Шевчука, которые он отправил 1 февраля первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. У РБК есть копия этих писем, их подлинность подтвердили сам Шевчук, представитель Минэкономразвития и ФАС.

Ранее, 21 января, стало известно, что ФАС предложила уточнить порядок изъятия в пользу государства долей иностранных инвесторов в стратегических предприятиях, приобретенных по ничтожным сделкам, совершенным с нарушением требований закона об иностранных инвестициях. «Гарантия стабильности права собственности является одним из основных ценообразующих факторов для акций российских компаний. Возможность лишения иностранных инвесторов указанного права ухудшает их положение по сравнению с иными участниками экономического оборота, что может повлечь падение капитализации российских компаний и отток инвестиций», — пишет Шевчук. По его словам, принятие поправок, предложенных антимонопольной службой, может спровоцировать снижение конкурентоспособности российского фондового рынка по сравнению с иностранными, не предусматривающими санкций подобного рода.

Обеспечение безопасности является одной из ключевых задач государства, но и без поправок ФАС можно добиться целей, указанных в этих поправках, подчеркивает Шевчук. Статья 15 закона об иностранных инвестициях («Правовые последствия несоблюдения требований настоящего федерального закона») в действующей редакции включает эффективные средства защиты на случай заключения сторонами сделки в нарушение требований этого закона, указывает он. Помимо обязанности вернуть контрагенту все полученное по сделке, предусматривается возможность лишения иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров. «В связи с тем что и возврат имущества, полученного по сделке, и лишение права голоса лишают иностранного инвестора контролирующего влияния на компанию, существующие меры защиты создают мощное превентивное воздействие, заставляющее участников оборота воздерживаться от нарушения закона, а также предоставляют механизмы устранения контролирующего влияния на компанию инвестора, который все же нарушил закон», — заключает Шевчук.

Согласно действующему закону об иностранных инвестициях, если сделка ничтожна, суд применяет последствия ее недействительности в соответствии с Гражданским кодексом. Суд может взыскать в доход государства все полученное по таким сделкам сторонами, действовавшими умышленно, отмечает пресс-служба ФАС. Но антимонопольная служба выявила случаи невозможности применения такого положения. «Первым случаем невозможности возврата акций (имущества) являются ситуации, когда продавцы (иностранные инвесторы) по сделке прекратили свою деятельность. Вторым таким случаем считается не отвечающий интересам национальной и экономической безопасности возврат акций (имущества) продавцу (инвестору)», — пояснили там.

Об этих же рисках говорится в пояснительной записке к предложениям ФАС. В случае если продавец был ликвидирован, нет никаких препятствий для возврата имущества его правопреемникам, парирует Шевчук. Тем более что пункт 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса прямо предусматривает процедуру распределения имущества юридического лица, которое было обнаружено после его ликвидации.



Тем не менее эти поправки к закону об иностранных инвестициях не коснутся 95% инвестиций, осуществляемых в «открытые сферы» экономики, продолжает пресс-служба ФАС. Они затрагивают только компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства (предприятия ОПК, недра, порты, добыча (вылов) водных биоресурсов и другие). «Инвестиционная политика продолжает оставаться одним из важных инструментов государства, обеспечивающих его экономическую целостность, независимость и конкурентоспособность», — подчеркнул представитель службы. Но он обещал рассмотреть письмо Ассоциации профессиональных инвесторов «в установленном порядке».