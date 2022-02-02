Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск, поданный к Деду Морозу, из-за неуплаченной госпошлины в 300 рублей, решил отказаться от претензий. Об этом накануне сообщил РИА Новости сам истец.

«Решил отказаться от иска в пользу президента и сделать ему новогодний подарок», — заявил Мирзоев.

Мирзоев в декабре подал иск к АО «Дед Мороз». Как утверждал истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполнил публично взятые на себя обязательства, не дарил Мирзоеву подарки и не исполнял его заветные мечты. Мирзоев просил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе судов Вологодской области, Мирзоев не уплатил вовремя 300 рублей госпошлины, поэтому иск был ему возвращен, но у него оставалось право повторно обратиться в суд.

На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и «напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам». Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, в которой просит привлечь его к ответственности за распространение «фейковой информации».