Все новости

Юрист из Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

02.02.2022 14:38
1 475
1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РИА Новости

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, которому Великоустюгский районный суд вернул иск, поданный к Деду Морозу, из-за неуплаченной госпошлины в 300 рублей, решил отказаться от претензий. Об этом накануне сообщил РИА Новости сам истец.

«Решил отказаться от иска в пользу президента и сделать ему новогодний подарок», — заявил Мирзоев.

Мирзоев в декабре подал иск к АО «Дед Мороз». Как утверждал истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполнил публично взятые на себя обязательства, не дарил Мирзоеву подарки и не исполнял его заветные мечты. Мирзоев просил суд обязать ответчика вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе судов Вологодской области, Мирзоев не уплатил вовремя 300 рублей госпошлины, поэтому иск был ему возвращен, но у него оставалось право повторно обратиться в суд.

На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент ответил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза и «напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам». Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что власти не дадут в обиду главного волшебника из Великого Устюга. А юрист из Петербурга Эльвира Троицкая подала жалобу на Мирзоева, в которой просит привлечь его к ответственности за распространение «фейковой информации».

Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности выступить адвокатом Деда Мороза. Об этом сообщает РБК (канал вел трансляцию пресс-конференции главы государства).

 23.12.2021 18:08

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
ugor
ugor
02.02.2022 19:43
<p>Не все в нашей стране поняли тонкий юмор Мирзоева!)))</p>
0

Материалы по теме

Эксперт рассказал, как выгодно покупать валюту на бирже
В «Сбере» рассказали о заработках учащихся вузов на стажировках в банке
ТКБ выпустил флагманский продукт в дебетовой линейке карт
Кабмин поддержал упрощение получения статуса резидента ОЭЗ