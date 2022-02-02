Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86

Рубль днем в среду ускорил укрепление к доллару и евро на валютных торгах по сравнению с утренней динамикой, при этом в моменте курсы валют опускались ниже 76 и 86 рублей соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 14:39 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,03 рубля, что на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,02 рубля (минус 41 копейка).

Курсовые диапазоны расширились, нижние отметки составили около 75,93 рубля за доллар и 85,9 рубля за евро. Верхние границы остались на уровне 76,79 рубля и около 86,56 рубля.



На 15:01 доллар стоил 75,95 рубля (минус 85 копеек), евро — 85,94 рубля (минус 49 копеек).



ТАСС связывает укрепление рубля с заявлениями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона.