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Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86

02.02.2022 15:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль днем в среду ускорил укрепление к доллару и евро на валютных торгах по сравнению с утренней динамикой, при этом в моменте курсы валют опускались ниже 76 и 86 рублей соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 14:39 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,03 рубля, что на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 86,02 рубля (минус 41 копейка).

Курсовые диапазоны расширились, нижние отметки составили около 75,93 рубля за доллар и 85,9 рубля за евро. Верхние границы остались на уровне 76,79 рубля и около 86,56 рубля.

На 15:01 доллар стоил 75,95 рубля (минус 85 копеек), евро — 85,94 рубля (минус 49 копеек).

ТАСС связывает укрепление рубля с заявлениями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об обеспокоенности Кремля непредсказуемым санкционным поведением Вашингтона.

Власти РФ разработали планы по минимизации последствий в случае введения Америкой запрета для российских банков проводить некоторые операции в долларах. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

 02.02.2022 14:54

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