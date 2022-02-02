Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей

Минфин России на аукционе в среду, 2 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 74,734 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 102,924 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86,2815% от номинала, средневзвешенная цена — 86,335% от номинала. Доходность по цене отсечения — 9,6% годовых.