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Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей

02.02.2022 15:30
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Минфин России на аукционе в среду, 2 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 74,734 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 102,924 млрд рублей.

Цена отсечения составила 86,2815% от номинала, средневзвешенная цена — 86,335% от номинала. Доходность по цене отсечения — 9,6% годовых.

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