Фондовые индексы РФ завершили основные торги разнонаправленно

Основные фондовые торги в РФ завершились в среду разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,12% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 543,8 пункта. Индекс РТС повысился на 0,43% — до уровня 1 463,9.

Акции Московской биржи подешевели на 2,6%, СберБанка — на 2,29%, «Норникеля» — на 0,75%, «Полюса» — на 0,01%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,57%. Цена акций «Газпрома» не изменилась.

В среду российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения роста, однако к концу основных торгов перешел в «красную зону». Сдерживающим фактором для роста индекса Мосбиржи выступило укрепление рубля, написал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в своем обзоре. По его словам, российский рынок пытается закрепиться выше 3 550 пунктов, что может стать сигналом, подтверждающим сценарий его восстановления с целями в районе 2 800—2 900 пунктов.

«Поддержку нашим бумагам оказывали как снижение геополитических рисков, так и внешняя конъюнктура. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1,1%, выйдя выше 90 долларов за баррель. Также позитивный фон создавала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,9%, а фьючерсы на основные американские индексы в преддверии старта торгов в США подтягивались в пределах 0,5%. На таком фоне к 17:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, до 3 555 пунктов», — отмечает эксперт.