​Рубль подорожал по итогам основной валютной сессии

Рубль завершил основную валютную сессию среды положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 51 копейку к предыдущему закрытию и составил 76,2975 рубля. С начала торговой сессии было проведено 56,9 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,6775—76,7925 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 86,19 рубля, уменьшившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 409,2 млн евро по курсам от 85,7 до 86,5575 рубля за евро.

Национальная валюта продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков, чему способствует смещение фокуса инвесторов на фундаментальные факторы, констатирует главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.



«В результате пара доллар/рубль в очередной раз сделала существенный шаг в сторону диапазона 73—75 рублей, более адекватного с точки зрения текущих цен на нефть. В случае продолжения снижения геополитических рисков ожидаем, что в ближайшие дни американская валюта может протестировать верхнюю границу данного коридора. При этом некоторая перепроданность, наблюдающаяся в долларе, может способствовать краткосрочным отскокам, спровоцированным фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в американской валюте», — написал эксперт в своем обзоре.