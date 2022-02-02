​Московская биржа подвела итоги торгов в январе 2022 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2022 года вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн рублей (63,9 трлн рублей в январе 2021 года), говорится в сообщении торговой площадки.

«Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 87,4%), денежный рынок (рост на 53,4%), срочный рынок (рост 43,4%), валютный рынок (рост на 18,2%). Объем операций на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) увеличился в 6,6 раза, на рынке драгоценных металлов — рост в 1,6 раза», — отмечается в сообщении биржи.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в январе вырос на 62,6% и составил более 5 трлн рублей (3,076 трлн рублей в январе 2021 года).



Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 87,4% до 4,212 трлн рублей (2,248 трлн рублей в январе 2021 года). Среднедневной объем торгов увеличился на 69,6%, составив 200,6 млрд рублей (118,3 млрд рублей в январе 2021 года).

Среди прочего сообщается, что в январе на фондовом рынке Московской биржи размещены 38 облигационных займов на общую сумму 361 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 283,4 млрд рублей.



Объем торгов на валютном рынке вырос на 18,2% и достиг 27 трлн рублей (22,9 трлн рублей в январе 2021 года). На торги инструментами спот пришлось 10 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 17 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,287 трлн рублей, или 16,8 млрд долларов США, по сравнению с 1,204 трлн рублей (16,2 млрд долларов США) в январе 2021 года.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 53,4% до 37,8 трлн рублей (24,6 трлн рублей в январе 2021 года), среднедневной объем операций составил 1,799 трлн рублей (1,296 трлн рублей в январе 2021 года).



Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) увеличился в 1,6 раза и составил 7,9 млрд рублей (4,8 млрд рублей в январе 2021 года), в том числе объем торгов золотом — 7,6 млрд рублей (1,7 тонны), серебром — 0,3 млрд рублей (5,3 тонны).