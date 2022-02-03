Объем сделок с иностранными бумагами на основных торгах СПБ Биржи в январе составил 29,6 млрд долларов

Стоимостный объем сделок на СПБ Бирже в режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» (акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов с листингами в США, ФРГ и на Лондонской фондовой бирже) составил по итогам января 2022 года 29,61 млрд долларов, что на 0,1% больше, чем в декабре 2021 года, и на 17,94% меньше, чем в январе 2021-го. Такие данные представила торговая площадка.

Среднедневной объем торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в январе увеличился на 10,06% по сравнению с декабрем и составил 1,48 млрд долларов. В режиме основных торгов было заключено 20,89 млн сделок (21,17 млн в декабре 2021 года).

Количество активных счетов инвесторов в январе увеличилось на 6,39% и составило 862,79 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с декабрем на 3,83% до 1,66 млн.

Лента новостей ​Московская биржа подвела итоги торгов в январе 2022 года Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2022 года вырос на 36,5% и составил 87,2 трлн рублей (63,9 трлн рублей в январе 2021 года), говорится в сообщении торговой площадки. 02.02.2022 19:58

На 31 января на СПБ Бирже было зарегистрировано 19,51 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 5,87% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов увеличилось в сравнении с декабрем на 5,11% до 13,06 млн.

Сделки в январе заключались с 1 718 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 25 еврооблигациями. Стоимостный объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов «еврооблигации» по итогам января составил 8,48 млн долларов.

Лидерами по объему торгов в сегменте иностранных бумаг стали акции и депозитарные расписки Tesla (17,42% от общего объема торгов в январе), NVidia (5,26%), Apple (4,24%), Alibaba (3,12%), Microsoft (2,98%), Ford (2,85%), Moderna (2,12%), Netflix (1,62%), Advanced Micro Devices (1,58%), Carnival Corporation (1,44%).

Доли топ-десятки акций и депозитарных расписок в усредненном портфеле розничных инвесторов, представленном индексом SPB100: Alibaba (8,37%), Apple (4,94%), Tesla (4,21%), Virgin Galactic (3,5%), Amazon (3,01%), Microsoft (2,79%), Meta Platforms (2,77%), Boeing (2,55%), Baidu (2,38%), Vipshop Holdings (2,35%).



По словам руководителя аналитического центра СПБ Биржи Павла Пахомова, в январе фондовый индекс SPB100, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, снизился на 4,3% (для сравнения: S&P 500 потерял 5,5%, Nasdaq 100 — 8,9%). «При этом по итогам января мы видим сдержанный характер поведения частных инвесторов, что подтверждается нахождением среднедневного объема торгов на СПБ Бирже на уровне чуть выше среднедневного объема торгов во втором полугодии 2021 года, а также некоторым снижением числа сделок, что в совокупности свидетельствует о долгосрочном подходе к инвестированию даже в условиях волатильного рынка и менее эмоциональных реакциях на рынок инвесторов», — отметил он.