Основные фондовые торги в РФ открылись в минусе, рубль продолжает терять позиции

Основные фондовые торги в РФ открылись в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,42% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 493,62 пункта. Индекс РТС опустился на 1,71% — до отметки 1 438,91.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру охарактеризовал настроения на мировых рынках на утро четверга как умеренно негативные (ведущие азиатские площадки демонстрировали разнонаправленную динамику, фьючерсы на основные американские индексы снижались, как и ближайший фьючерс на нефть марки Brent) и спрогнозировал «умеренное преобладание продаж в наших акциях» в начале основных торгов. «В дальнейшем, на фоне публикации макроэкономической статистики, ожидаем улучшения внешней конъюнктуры, что вернет покупки в российские акции. В этом случае индекс Мосбиржи сможет отыграть утренние потери и предпринять еще одну попытку выхода выше 3 550 пунктов», — допускает эксперт.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, поддавшись ухудшению настроений за рубежом, при этом неспособность вернуться к повышению у текущих значений может предвещать в том числе разворот краткосрочного тренда в пользу нисходящего. День ожидается насыщенным с точки зрения экономических и корпоративных событий, при этом американские биржи также находятся на перепутье между ростом и снижением, а цены на нефть пока не спешат обновлять новые максимумы», — написала перед началом основных торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Сегодня более явное ухудшение внешнего фона приведет к усилению коррекционных настроений. Мы ждем, что индекс Мосбиржи в первой половине дня откатится к отметке 3 500 пунктов, видим риски ухода под эту отметку по итогам дня», — отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова.



Рубль также теряет позиции, как и в ходе утренних торгов. На 10:02 курс доллара расчетами «завтра» составил 76,45 рубля (плюс 41 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 86,34 рубля (плюс 34 копейки). Курсовые диапазоны равны 76,13—76,51 рубля за доллар и 86,08—86,4 рубля за евро.



По мнению Богдана Зварича, «основное давление на рубль оказывает негативная динамика валют развивающихся стран». «При этом снижение геополитической напряженности и стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть удерживает позиции у многолетних максимумов, в ходе торгов могут способствовать активизации покупок в рубле, что приведет к компенсации парой доллар/рубль утреннего роста и перехода курса американской валюты к снижению», — ожидает он.

«Сегодня стоимость доллара может закрепиться у отметки 77 рублей по итогам торгового дня из-за локального охлаждения аппетита инвесторов к риску», — прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

