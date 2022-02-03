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ТПП предложила создать механизм реагирования на утечки данных граждан из госсервисов

03.02.2022 14:19
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ТАСС

Механизм быстрого реагирования на утечки персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, необходимо разработать в России. Такое мнение высказал в четверг глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, выступая на пленарном заседании «Инфофорума-2022».

«Мы полагаем необходимым усилить меру ответственности за незаконную передачу персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, меру ответственности потребителей таких данных, а также разработать механизм быстрого реагирования на сообщения о таких утечках», — сказал он.

Как уточнил Катырин, органы власти, уполномоченные организации собирают персональные данные и обрабатывают в защищенных государственных системах. При этом, по его словам, случаются утечки и масштабные «сливы» персональных данных. «Это наносит серьезнейшие репутационные риски государству, может и часто становится причиной финансовых потерь для бизнеса. Известно, что в большинстве случаев за подобными ситуациями стоит человеческий фактор», — сказал Катырин.

Он отметил, что умышленно не приводит конкретные примеры ввиду «деликатности темы». «Однако мы хотели бы продолжить диалог с представителями регулятора на эту тему», — добавил глава ТПП РФ.

Участники опроса лишь изредка прочитывают до конца предложенные им договоры.

 02.02.2022 13:13

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