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Эксперты предупредили об утечке данных с медицинских носимых устройств

03.02.2022 16:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Зоя Васютченко, руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Зоя Васютченко руководитель направления экспертного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В протоколе MQTT, который наиболее часто используется для передачи данных с устройств для удаленного мониторинга пациентов, обнаружено 33 бреши в 2021 году, 18 из них критические, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Некоторые из найденных брешей позволяют перехватывать данные, отправляемые с устройства через Интернет, в том числе строго конфиденциальные медицинские, личные и даже информацию о передвижениях человека.

По словам руководителя Глобального центра исследований и анализа угроз в России Марии Наместниковой, многие больницы все еще используют для хранения данных пациентов недостаточно хорошо протестированные сервисы. Кроме того, остаются незакрытыми многие уязвимости в медицинских носимых устройствах и датчиках.

Всего с 2014 года в MQTT-протоколе было обнаружено 90 уязвимостей, включая критические. Многие из них до сих пор не устранены.

В 2020 году для проникновения в корпоративные системы злоумышленники чаще всего использовали метод перебора паролей, рассказали эксперты из «Лаборатории Касперского». Там уточнили, что в прошлом году инциденты, которые расследовала компания, были связаны с кражей денег, утечками данных, атаками шифровальщиков либо подозрительной активностью в Сети.

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