Эксперты предупредили об утечке данных с медицинских носимых устройств

В протоколе MQTT, который наиболее часто используется для передачи данных с устройств для удаленного мониторинга пациентов, обнаружено 33 бреши в 2021 году, 18 из них критические, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Некоторые из найденных брешей позволяют перехватывать данные, отправляемые с устройства через Интернет, в том числе строго конфиденциальные медицинские, личные и даже информацию о передвижениях человека.

По словам руководителя Глобального центра исследований и анализа угроз в России Марии Наместниковой, многие больницы все еще используют для хранения данных пациентов недостаточно хорошо протестированные сервисы. Кроме того, остаются незакрытыми многие уязвимости в медицинских носимых устройствах и датчиках.

Всего с 2014 года в MQTT-протоколе было обнаружено 90 уязвимостей, включая критические. Многие из них до сих пор не устранены.