ЦБ планирует в 2022 году продолжить проводить киберучения у финорганизаций

Банк России планирует в 2022 году продолжить проводить киберучения финансовых организаций. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров, выступая на форуме «Инфофорум-2022».

«Мы планируем продолжить работу по организации проведения киберучений финансовых организаций и финансовых объединений», — сказал он.

Глава департамента Банка России выделил три основных вектора в основе развития информационной безопасности. По его словам, ключевой вектор для ЦБ — защита прав потребителей финансовых услуг и повышение уровня доверия к цифровым технологиям. В этой сфере регулятор планирует продолжить активное распространение информационно-просветительского контента, продвижение тематики киберграмотности и кибергигиены в России.

«Не менее важный вектор — создание условий для безопасного внедрения финансовыми организациями цифровых технологий в кредитно-финансовой сфере. И третий вектор — это развитие тематики обеспечения контроля рисков информационной безопасности, операционной надежности для непрерывности оказания банковских финансовых услуг», — отметил Уваров.

«Вот наши три кита, которые мы проектируем в основе развития информационной безопасности. И именно от них мы планируем отталкиваться при реализации всех мероприятий. В рамках реализации этих направлений крайне важно сотрудничество и координация совместных усилий между Банком России, правоохранительными органами, ведомствами и организациями кредитно-финансовой сферы. И только такой ответственный подход с максимальной вовлеченностью всех сторон, на наш взгляд, даст свои плоды в вопросах борьбы с кибермошенничеством и станет действенным способом защиты прав и законных интересов наших граждан», — заключил Уваров.