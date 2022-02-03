Максимальную торговую наценку на ряд продуктов в РФ планируют ограничить планкой в 5%

Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%. Речь идет о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные товары, на нем, в том числе был проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%.

Предполагается, что эта максимальная торговая наценка будет действовать до начала нового сельхозсезона — 1 июля 2022 года. Причем не исключается, что эта инициатива будет распространена и на региональные торговые цены.

Другой источник в отрасли подтвердил, что на совещании речь шла о предельной наценке на социально значимые товары в размере 5%. По его словам, механизм внедрения этого ограничения пока обсуждается.

Информируя об итогах совещания, ведомство ранее сообщило, что вместе с ФАС подготовило рекомендации производителям сахара «в части установления предельных цен при его продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов», а также считает необходимым разработать аналогичные рекомендации для предприятий розничной торговли.



Как сообщалось, с 2020 года крупные ретейлеры, включая «Магнит» и X5 Retail Group, вводили нулевые наценки на отдельные категории социально значимых товаров.

В январе 2022 года «Магнит», Х5 и «Бристоль» (входит в Mercury Retail Group) согласились ограничить торговые наценки на некоторые продукты и направили свои предложения в Федеральную антимонопольную службу, сообщала ФАС. Х5 и «Магнит» были готовы ограничить максимальный уровень наценок в 10%, торговая сеть «Бристоль» — в 10—15%. «Магнит» установил предельные наценки примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий, составляющих базовую продовольственную корзину российского покупателя, в том числе вермишель, овощи борщевого набора, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу и другие. Х5 ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров, включая овощи борщевого набора, макароны, хлеб и гречневую крупу.