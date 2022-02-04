Названы города со снизившимися с начала 2022 года ценами на вторичное жилье

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в крупных городах России в январе 2022 года выросла на 1,27%, до 81,3 тыс. рублей, сообщает РБК. При этом в семи городах, включая Сочи, жилье с начала года подешевело, следует из предоставленного «РБК-Недвижимости» обзора аналитиков консалтинговой группы SRG.

Лидером по снижению стал Сочи — местный «квадрат» с начала года подешевел на 2,53%, до 189,9 тыс. рублей. Второе место по отрицательной динамике — у Махачкалы: 1 кв. м вторичного жилья в городе подешевел за месяц на 1,47%, до 50 тыс. рублей. Третье место — у Нижнего Новгорода со снижением на 1,01%, до 94,7 тыс. рублей за 1 кв. м.

Цены на вторичное жилье с начала года снизились еще в четырех городах: Курске (на 0,64%, до 60,4 тыс. рублей), Севастополе (на 0,33%, до 137,8 тыс.), Ижевске (на 0,23%, до 64,2 тыс.) и Иркутске (на 0,2%, до 82,9 тыс. рублей).

SRG c 2012 года анализирует данные о недвижимости с помощью математических алгоритмов и big data. Рейтинг составлен для 50 крупных городов России на основе очищенных данных по средней стоимости «квадрата» вторичного жилья в предложении на основных онлайн-площадках и в региональных базах (всего более 100 источников). Из выборки исключены лоты с незаполненными ключевыми характеристиками и с ценами, резко отличающимися от характерных для города значений.

Самый существенный рост — на 5,19% за месяц — отмечен в Твери. Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья по итогам января здесь составила 71,5 тыс. рублей. Второе место по росту цен на «вторичку» в январе — у Пензы: 1 кв. м жилья в городе за месяц подорожал на 4,67%, до 68,7 тыс. рублей. Третье место занимает Калининград с ростом на 3,29%, до 92,2 тыс. рублей за 1 кв. м. В первую пятерку также вошли Рязань (плюс 3,17%, до 59,6 тыс.) и Ставрополь (плюс 3%, до 62 тыс. рублей).

Москва с ростом на 1,63% за месяц (до 298,5 тыс. рублей) занимает 23-е место в рейтинге. Санкт-Петербург с ростом на 2,6% — десятый, эту позицию он делит с Казанью. Средняя стоимость «квадрата» в этих городах за месяц выросла до 176,7 тыс. и 115,8 тыс. рублей соответственно.



Несмотря на снижение средней стоимости «квадрата» в январе, по итогам года Сочи сохраняет лидерство по росту цен на жилье (51,02%). В первую пятерку по этому показателю входят Севастополь (44,59%), Калининград (40,37%), Тверь (36,81%) и Омск (36,7%). Снижения цен на жилье за год не отмечено ни в одном крупном городе, минимальный рост — в Кирове (8,23%) и Магнитогорске (9,88%).