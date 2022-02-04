НБКИ: за год банки выдали автокредитов на рекордную сумму

Российские банки по итогам 2021 года выдали автокредитов на общую сумму 1 119,4 млрд рублей, это на 45,6% больше по сравнению с предыдущим. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Объем выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей стал рекордным за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования.

Самый большой объем выданных автокредитов был отмечен в Москве (138,6 млрд рублей), Московской области (88,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (77,4 млрд рублей), а также в Краснодарском крае (57 млрд рублей) и Республике Татарстан (43,7 млрд рублей). Сильнее всего объем выданных автокредитов вырос в Краснодарском (+82,1%) и Ставропольском (+69%) краях, Иркутской области (+68,1%), Красноярском крае (+64,7%), а также в Московской области (+61,5%). В Москве и Санкт-Петербурге объем увеличился на 57,4% и 46,6% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей, окончания еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политики банков. Серьезное развитие получило кредитование на рынке подержанных автомобилей, что в целом можно считать положительным фактором для рынка автокредитов, отметил эксперт.