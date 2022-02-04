Исследование: 20% компаний не обеспечивают безопасность данных удаленных сотрудников

Не используют критически важные решения для обеспечения безопасности данных удаленных сотрудников 20% компаний, говорится в исследовании Check Point Software.

Так, 70% организаций разрешают доступ к корпоративным приложениям с личных устройств сотрудников, только 5% респондентов сообщили, что применяют все рекомендованные способы защиты удаленного доступа.

Не используют ни один из необходимых методов для защиты 20% удаленных пользователей, которые работают в Сети. У 26% респондентов нет решений, способных автоматически распознавать и останавливать атаки программ-вымогателей, 31% компаний не проводят профилактику утечки конфиденциальных корпоративных данных.

Только 12% организаций, предоставляющих доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, используют специальное решение для защиты от угроз. Это подчеркивает, как легко удаленные сотрудники подавляющего большинства компаний могут стать жертвами кибератак пятого поколения, которые сегодня развиваются очень быстро.