Исследование: 20% компаний не обеспечивают безопасность данных удаленных сотрудников

Не используют критически важные решения для обеспечения безопасности данных удаленных сотрудников 20% компаний, говорится в исследовании Check Point Software.
Так, 70% организаций разрешают доступ к корпоративным приложениям с личных устройств сотрудников, только 5% респондентов сообщили, что применяют все рекомендованные способы защиты удаленного доступа.
Не используют ни один из необходимых методов для защиты 20% удаленных пользователей, которые работают в Сети. У 26% респондентов нет решений, способных автоматически распознавать и останавливать атаки программ-вымогателей, 31% компаний не проводят профилактику утечки конфиденциальных корпоративных данных.
Только 12% организаций, предоставляющих доступ к корпоративным ресурсам с мобильных устройств, используют специальное решение для защиты от угроз. Это подчеркивает, как легко удаленные сотрудники подавляющего большинства компаний могут стать жертвами кибератак пятого поколения, которые сегодня развиваются очень быстро.
Вакцинация, инвестиции в криптовалюту, нефть и газ, кинопремьеры и планирование отпуска были в числе тем, которые активно эксплуатировали в последнее время мошенники для организации фишинговых атак. Топ-10 таких направлений по итогам 2021 года назвали аналитики Positive Technologies.11.01.2022 16:03