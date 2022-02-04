«Сбер», «Открытие» и НРА прогнозируют повышение ключевой ставки через неделю до 9,5%

Банк России на ближайшем заседании совета директоров по ключевой ставке, запланированном на следующую пятницу, 11 февраля, может повысить ее на 1 процентный пункт (100 базисных пунктов) — до 9,5% годовых. Такой прогноз дали в СберБанке, банке «Открытие», а также в Национальном рейтинговом агентстве.

«Мы ожидаем, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Главная причина для такого решения — отсутствие улучшения инфляционных показателей. Как и в декабре, когда ЦБ повысил ставку на те же 100 базисных пунктов, признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют», — заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, чей комментарий распространил «Сбер».

В банке считают более значительное повышение ставки, например на 150 б. п., маловероятным: во-первых, 100 б. п. — и так большой шаг повышения (часто ставка изменяется с шагом в 25 б. п.); кроме того, на валютном рынке наблюдается некоторая стабилизация, снижаются риски для финансовой стабильности.

В «Сбере» также рассчитывают, что регулятор обозначит, сколько будет длиться пауза в покупках валюты (эта приостановка, как напоминает Рапохин, была одним из главных факторов восстановления курса рубля в последние дни).

В дальнейшем «Сбер» ожидает еще хотя бы одного повышения ключевой ставки в этом году: в частности, в базовом сценарии предполагается ее увеличение на 0,5 б. п. в марте, хотя не исключается и повышение на 100 б. п. из-за по-прежнему высоких рисков сохранения инфляции выше прогноза. Эксперт SberCIB Investment Research предполагает, что пиковые значения ключевой ставки будут достигнуты в I квартале этого года, «так как ЦБ намерен как можно быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню».

В аналитическом обзоре НРА также дается прогноз, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена до 9,5%. НРА полагает, что Центробанк еще не достиг необходимого уровня жесткости денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 4%.

НРА ожидает, что инфляция по итогам января в годовом выражении составит 8,5—8,7%, а также прогнозирует повышенную инфляцию в феврале — марте в диапазоне 8—8,5%. Напомним, в декабре 2021 года годовая инфляция в России составила 8,39%. В опубликованном на днях материале Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» приводится оценка годовой инфляции по состоянию на 28 января на уровне 8,82%. Росстат, согласно анонсу на сайте, опубликует данные по инфляции за январь текущего года в среду, 9 февраля.

«В пользу «ястребиного» повышения ключевой ставки также играет наблюдающееся с конца 2021 года ухудшение геополитического фона вокруг России. Это сопровождается девальвацией рубля, что неизбежно будет транслировано в рост цен на импортные товары с лагом в два-три месяца. Девальвация рубля на 10% приводит к незапланированной инфляции в диапазоне 0,6—1%», — отмечается в материале НРА.

Базовый сценарий агентства предполагает, что рост ключевой ставки продолжится и в дальнейшем, но уже меньшими темпами. Окончательный переход Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет, по мнению НРА, не раньше июля 2022 года. «К этому моменту ключевая ставка может достигнуть 10,5%. Однако точно оценить темпы повышения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года можно только после детального анализа итогов уже осуществленных раундов ужесточения ДКП. Эти итоги можно будет оценить после выхода доклада Банка России о денежно-кредитной политике в конце февраля 2022 года», — заключают в НРА.

В банке «Открытие» тоже считают, что «рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3—8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б. п., до уровня 9,5% и выше».

«Последние данные по инфляционным ожиданиям в январе, которые, оставаясь вблизи пиковых уровней, все же снизились с максимальных 14,8% до 13,7%, могут несколько смягчить ожидаемое решение совета директоров Банка России, особенно если валютный рынок продолжит заметную коррекцию в оставшиеся до заседания несколько дней. Однако вероятность этого невелика», — рассуждает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По прогнозам банка, инфляция в России в годовом выражении составит 8,9% по итогам января и около 9,1% по итогам февраля.

Напомним, что за прошлый год Банк России поэтапно увеличил ключевую ставку ровно вдвое — с 4,25% до 8,5% годовых.