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«Сбер», «Открытие» и НРА прогнозируют повышение ключевой ставки через неделю до 9,5%

04.02.2022 17:16
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Время прочтения: 4 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк Банк Открытие

Банк России на ближайшем заседании совета директоров по ключевой ставке, запланированном на следующую пятницу, 11 февраля, может повысить ее на 1 процентный пункт (100 базисных пунктов) — до 9,5% годовых. Такой прогноз дали в СберБанке, банке «Открытие», а также в Национальном рейтинговом агентстве.

«Мы ожидаем, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Главная причина для такого решения — отсутствие улучшения инфляционных показателей. Как и в декабре, когда ЦБ повысил ставку на те же 100 базисных пунктов, признаки замедления инфляции по-прежнему отсутствуют», — заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, чей комментарий распространил «Сбер».

В банке считают более значительное повышение ставки, например на 150 б. п., маловероятным: во-первых, 100 б. п. — и так большой шаг повышения (часто ставка изменяется с шагом в 25 б. п.); кроме того, на валютном рынке наблюдается некоторая стабилизация, снижаются риски для финансовой стабильности.

В «Сбере» также рассчитывают, что регулятор обозначит, сколько будет длиться пауза в покупках валюты (эта приостановка, как напоминает Рапохин, была одним из главных факторов восстановления курса рубля в последние дни).

В дальнейшем «Сбер» ожидает еще хотя бы одного повышения ключевой ставки в этом году: в частности, в базовом сценарии предполагается ее увеличение на 0,5 б. п. в марте, хотя не исключается и повышение на 100 б. п. из-за по-прежнему высоких рисков сохранения инфляции выше прогноза. Эксперт SberCIB Investment Research предполагает, что пиковые значения ключевой ставки будут достигнуты в I квартале этого года, «так как ЦБ намерен как можно быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню».

В аналитическом обзоре НРА также дается прогноз, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет повышена до 9,5%. НРА полагает, что Центробанк еще не достиг необходимого уровня жесткости денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 4%.

НРА ожидает, что инфляция по итогам января в годовом выражении составит 8,5—8,7%, а также прогнозирует повышенную инфляцию в феврале — марте в диапазоне 8—8,5%. Напомним, в декабре 2021 года годовая инфляция в России составила 8,39%. В опубликованном на днях материале Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» приводится оценка годовой инфляции по состоянию на 28 января на уровне 8,82%. Росстат, согласно анонсу на сайте, опубликует данные по инфляции за январь текущего года в среду, 9 февраля.

«В пользу «ястребиного» повышения ключевой ставки также играет наблюдающееся с конца 2021 года ухудшение геополитического фона вокруг России. Это сопровождается девальвацией рубля, что неизбежно будет транслировано в рост цен на импортные товары с лагом в два-три месяца. Девальвация рубля на 10% приводит к незапланированной инфляции в диапазоне 0,6—1%», — отмечается в материале НРА.

Базовый сценарий агентства предполагает, что рост ключевой ставки продолжится и в дальнейшем, но уже меньшими темпами. Окончательный переход Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет, по мнению НРА, не раньше июля 2022 года. «К этому моменту ключевая ставка может достигнуть 10,5%. Однако точно оценить темпы повышения ключевой ставки в первом полугодии 2022 года можно только после детального анализа итогов уже осуществленных раундов ужесточения ДКП. Эти итоги можно будет оценить после выхода доклада Банка России о денежно-кредитной политике в конце февраля 2022 года», — заключают в НРА.

В банке «Открытие» тоже считают, что «рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3—8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б. п., до уровня 9,5% и выше».

«Последние данные по инфляционным ожиданиям в январе, которые, оставаясь вблизи пиковых уровней, все же снизились с максимальных 14,8% до 13,7%, могут несколько смягчить ожидаемое решение совета директоров Банка России, особенно если валютный рынок продолжит заметную коррекцию в оставшиеся до заседания несколько дней. Однако вероятность этого невелика», — рассуждает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По прогнозам банка, инфляция в России в годовом выражении составит 8,9% по итогам января и около 9,1% по итогам февраля.

Напомним, что за прошлый год Банк России поэтапно увеличил ключевую ставку ровно вдвое — с 4,25% до 8,5% годовых.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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