Все новости

Минсельхоз выступил за минимизацию торговых наценок на продукты вплоть до нулевых

04.02.2022 20:45
2 529
1 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Минсельхоз выступает за минимизацию торговых наценок на ряд продуктов в России вплоть до нулевых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России считает целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона. Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», — сообщили в министерстве.

В свою очередь директор по развитию отношений с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов напомнил, что в январе X5 Group уже ввела ограничение торговой наценки на социально значимые товары, в настоящий момент в торговых сетях X5 наценка на них ограничена 10%, при этом большинство из этих позиций уже реализуется с отрицательной наценкой или не превышающей 5%. «Все издержки на эти позиции компания покрывает за свой счет. В дальнейшем мы продолжим стремиться к минимизации наценок, чтобы сохранить доступность товаров и сдержать рост цен на продукты питания», — сказал он.

Ранее в Минпромторге сообщили о том, что Минсельхоз, Минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос ввода пятипроцентной предельной наценки на ряд продуктов питания. Средняя наценка крупных торговых сетей России на базовые товары составляет не более 15—16%, заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

При этом зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов заявил ТАСС о том, что издержки поставщиков растут опережающими темпами, и многие уже работают с нулевой рентабельностью или даже себе «в минус». «Ввиду неравной рыночной силы производители будут вынуждены соглашаться на убыточные контракты. В долгосрочной перспективе это чревато банкротствами и снижением предложения на рынке продуктов питания», — считает он. По мнению Леонова, во избежание этого необходимо поддерживать здоровую конкуренцию среди торговых операторов путем практического ограничения в 25% по торговым площадям и товарообороту одной сети в муниципалитетах и регионах.

Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%. Речь идет о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные товары, на нем, в том числе был проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%.

03.02.2022 20:31

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Б.Е.С.
05.02.2022 04:36
<p>все зависит от типа и условий договора между торговыми сетями - поставщиками - производителями!!!</p>
<p></p>
<p>можно упаковать свое торговое вознаграждение в стоимость услуг как поставки (логистики), так и в стоимость готового продукта от производителя. </p>
<p></p>
<p>Где на основании договора будет фигурировать цена производителя - для конечного потребителя (розница).</p>
<p>И торговая наценка магазина или сети на эту цену - будет 0.</p>
<p>Правда в само тело себестоимости будет вшито - доставка-хранение - сбыт. </p>
<p></p>
<p>Денежная масса от реализации будет уходить на ТД производителя или на счет производителя, а далее казначейство - будет раскидывать доли в % и суммам исходя из договоров.</p>
<p></p>
<p>Договорная работа и ценообразование - дело весьма хитрое.</p>
1

Материалы по теме

Эксперт рассказал, как выгодно покупать валюту на бирже
В «Сбере» рассказали о заработках учащихся вузов на стажировках в банке
ТКБ выпустил флагманский продукт в дебетовой линейке карт
Кабмин поддержал упрощение получения статуса резидента ОЭЗ