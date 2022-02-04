Минсельхоз выступил за минимизацию торговых наценок на продукты вплоть до нулевых

Минсельхоз выступает за минимизацию торговых наценок на ряд продуктов в России вплоть до нулевых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Минсельхоз России считает целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона. Такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения», — сообщили в министерстве.
В свою очередь директор по развитию отношений с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов напомнил, что в январе X5 Group уже ввела ограничение торговой наценки на социально значимые товары, в настоящий момент в торговых сетях X5 наценка на них ограничена 10%, при этом большинство из этих позиций уже реализуется с отрицательной наценкой или не превышающей 5%. «Все издержки на эти позиции компания покрывает за свой счет. В дальнейшем мы продолжим стремиться к минимизации наценок, чтобы сохранить доступность товаров и сдержать рост цен на продукты питания», — сказал он.
Ранее в Минпромторге сообщили о том, что Минсельхоз, Минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос ввода пятипроцентной предельной наценки на ряд продуктов питания. Средняя наценка крупных торговых сетей России на базовые товары составляет не более 15—16%, заявлял замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
При этом зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов заявил ТАСС о том, что издержки поставщиков растут опережающими темпами, и многие уже работают с нулевой рентабельностью или даже себе «в минус». «Ввиду неравной рыночной силы производители будут вынуждены соглашаться на убыточные контракты. В долгосрочной перспективе это чревато банкротствами и снижением предложения на рынке продуктов питания», — считает он. По мнению Леонова, во избежание этого необходимо поддерживать здоровую конкуренцию среди торговых операторов путем практического ограничения в 25% по торговым площадям и товарообороту одной сети в муниципалитетах и регионах.
Максимальная торговая наценка на ряд социально значимых продуктов в РФ может составить не более 5%. Речь идет о таких продуктах, как хлеб, молочные продукты, сахар-песок и овощи борщевого набора, которые пользуются наибольшим спросом. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник на агрорынке, знакомый с деталями совещания в Минсельхозе (с участием Минпромторга и ФАС) по стабилизации цен на продовольственные товары, на нем, в том числе был проработан вопрос о добровольном ограничении торговыми сетями торговой наценки на ряд продуктов питания в пределах от 0% до 5%.03.02.2022 20:31
Комментарии
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<p>можно упаковать свое торговое вознаграждение в стоимость услуг как поставки (логистики), так и в стоимость готового продукта от производителя. </p>
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<p>Где на основании договора будет фигурировать цена производителя - для конечного потребителя (розница).</p>
<p>И торговая наценка магазина или сети на эту цену - будет 0.</p>
<p>Правда в само тело себестоимости будет вшито - доставка-хранение - сбыт. </p>
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<p>Денежная масса от реализации будет уходить на ТД производителя или на счет производителя, а далее казначейство - будет раскидывать доли в % и суммам исходя из договоров.</p>
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<p>Договорная работа и ценообразование - дело весьма хитрое.</p>