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НРА назвало ставки по вкладам и кредитам при повышении ключевой ставки в соответствии с прогнозом

04.02.2022 18:06
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Ставки по вкладам могут в ближайшее время дойти до 11% годовых, по ипотеке — до 12%. Как ожидают в Национальном рейтинговом агентстве, это случится при реализации его прогноза по повышению ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля.

Базовый сценарий НРА предполагает, что совет директоров Центробанка на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт — с текущих 8,5% до 9,5% годовых. Такой же прогноз дали в СберБанке и банке «Открытие».

Ставки по ипотеке (без учета льготных программ) будут превышать ключевую на 1,5—2,5 п. п. и при прогнозируемом росте ключевой ставки до 9,5% вырастут в среднем до 11—12%, полагают в НРА.

«В сегменте автокредитования ставки будут находиться в диапазоне от 11,5% до 17,5% по новым автомобилям и от 15% до 19% по подержанным. По потребительскому кредитованию (в зависимости от типа кредита) ставки составят от 12% до 25%», — говорится в обзоре рейтингового агентства.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций НРА ожидает ставок в диапазоне 10,5—12%, для малых и средних предприятий — 12,5—13%.

«НРА также ожидает роста средних ставок по вкладам физических лиц до 9—11%», — указано в материале.

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Ставка: от 5.5%
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