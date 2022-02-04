Эксперты предложили обязать роботов представляться по телефону

Российский технологический университет — МИРЭА предложил ввести в России меры, регулирующие использование технологий искусственного интеллекта. Обращение вуза за подписью ректора Станислава Куджа направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает РБК.

В России эту сферу регулирует ограниченный пакет нормативно-правовых актов; компании не обязаны предупреждать граждан о том, что с ними общается робот, а не живой человек, пишет Кудж. По его мнению, отсутствие такой информации может повлиять на решение о приобретении продукта или услуги. Кроме того, в большинстве случаев у людей нет возможности сразу же переключиться на сотрудника компании, говорится в письме. Также отмечается, что в соцсетях часто появляются негативные сообщения о трудностях общения с роботами.

В РТУ МИРЭА считают, что необходимо ввести регулирующие меры для сферы искусственного интеллекта как способа коммуникации между бизнесом и гражданами. В их числе Кудж предложил:

обязать компании, которые пользуются технологиями искусственного интеллекта в общении с гражданами, ввести в начале разговора маркировки о том, что диалог ведется с роботом;

обеспечить гражданам право отказаться от общения с роботом в начале диалога и получить возможность переключиться на сотрудника компании;

закрепить эти изменения в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и разработать соответствующее постановление правительства.

Предлагаемые меры не ограничат использование роботов в коммерческих целях, но обеспечат соблюдение прав россиян и сократят темпы увольнения сотрудников кол-центров, уверен Кудж.

В письме ректор РТУ МИРЭА ссылается на исследования IT-проекта Neuro.net от июля 2020 года и июля 2021-го. В первом говорится, что голосовые решения на базе искусственного интеллекта используют треть российских кол-центров, еще более 50% планируют внедрить их в будущем. Согласно второму исследованию, 64,9% жителей городов-миллионников стали чаще взаимодействовать с роботами. Половина опрошенных признали, что не всегда могут распознать, с кем именно разговаривают — с живым человеком или роботом. Более трети заявили, что относятся к взаимодействию с голосовыми помощниками негативно.

Кудж также привел прогноз исследовательской компании Gartner, согласно которому в 2022 году 70% всех коммуникаций в сервисных индустриях с клиентами будут происходить при помощи ИИ.

О необходимости проработать морально-нравственные нормы и законы, которые позволят регулировать использование искусственного интеллекта, в декабре 2020 года заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, эти технологии «пропитывают и будут пропитывать» все сферы жизни, но человека полноценно заменить не смогут.

В минувшем декабре глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений робота и человека. В документе он дает определение понятию «робот», предлагает разделить их на четыре степени опасности и запретить оборот роботов, которые способны самостоятельно принимать решения. Законопроект направлен для отзыва в Минэкономразвития и Минцифры.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в июне 2021-го предложил рассмотреть возможность запрета некоторых форм ИИ из-за нерешенных этических вопросов, призвав в то же время «не перегнуть палку».



В августе 2020 года правительство утвердило концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники. Документ определяет условия, при которых новые технологии могут развиваться, и формирует подходы к обеспечению безопасности граждан.