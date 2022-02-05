Риелторы назвали стоимость жилья в новостройках Москвы 2022 года

В январе 2022 года на рынок новостроек Москвы вышло шесть новых проектов, включая апарт-комплексы, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» обзоре агентства недвижимости Est-a-Tet.

Новостройка с самым низким порогом входа — комплекс апартаментов «КларНет» в районе Коптево (САО), средняя цена 1 кв. м в проекте составляет 273,7 тыс. рублей, минимальная стоимость лота — 4 млн.

На втором месте по минимальной стоимости 1 кв. м и лота в предложении — апарт-комплекс комфорт-класса «Лофт на Шереметьевской», который находится в Останкинском районе (СВАО). Средняя цена «квадрата» здесь составляет 293,8 тыс. рублей, а минимальная стоимость апартамента — 4,3 млн.

На третьем месте — апарт-комплекс «LOFT Причал», проект в Левобережном районе (САО). Средняя цена «квадрата» в этой новостройке составляет 311,8 тыс. рублей, а минимальная стоимость лота — 4,7 млн.

Следующая по уровню цен новостройка января 2022 года и самый дешевый проект с квартирами — жилой комплекс комфорт-класса «Ютаново» в районе Чертаново Южное (ЮАО). Средняя цена 1 кв. м в этом ЖК составляет 242,9 тыс. рублей, стоимость квартир начинается от 7,2 млн.

В ЖК комфорт-класса Vangarden, который находится в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), средняя цена «квадрата» составляет 325,1 тыс. рублей, а минимальная стоимость лота — 9,9 млн.

Элитный сегмент столицы в январе пополнился клубным домом «Чистые пруды» в Басманном районе (ЦАО). Средняя цена 1 кв. м в проекте составляет 1,75 млн рублей, а минимальная стоимость лота — 100 млн.

«Старт продаж в элитном сегменте — большая редкость, причем это не закрытые продажи, как у большинства застройщиков. В январе Sminex вывел в реализацию клубный дом «Чистые пруды», расположенный в Потаповском переулке. Здесь будет 31 квартира, включая двухуровневые пентхаусы с каминами и террасами, часть квартир оборудована дровяными каминами», — отмечает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

В 2021 году, по данным столичного управления Росреестра, на первичном рынке Москвы зарегистрировано 143,9 тыс. сделок с жилой и нежилой недвижимостью. Это абсолютный рекорд по числу заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, показатель в 1,3 раза (+29,5%) больше, чем в рекордном по сделкам в новостройках 2020-м, когда было заключено 111,1 тыс. ДДУ.