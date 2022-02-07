​АПСБ: у российского рынка киберрисков пока нет мощных драйверов роста

На сегодняшний день российский рынок страхования киберрисков оценивается в несколько миллиардов рублей, большая часть из которых приходится на банковский канал продаж. Об этом сообщила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.



«Согласно новому отчету Fortune Business Insights, до 2028 года международный рынок страхования киберрисков вырастет почти в пять раз — с 7,6 миллиарда долларов в 2021 году до 36,85 миллиарда в 2028-м. При этом совокупный годовой темп роста составит 25,3%, — отметила она. — В России драйверов для аналогичного увеличения объема рынка нет: темпы роста на российском рынке в данном сегменте могут превышать общемировые темпы роста, но это будет заслуга исключительно низкой стартовой базы».

По ее словам, в России страхование киберрисков (за исключением банковского канала продаж) — это продукт скорее элитарный, эксклюзивный и редко востребованный. Бизнес старается защищать себя сам, инвестируя в систему защиты своих информационных баз данных. То есть компании предпочитают самостоятельно принимать меры по обеспечению кибербезопасности, не раскрывая «внутренней кухни».

Сейчас сегмент страхования киберрисков растет за счет сотен и тысяч договоров страхования, заключаемых через банковские каналы продаж, что в большинстве своем не является удовлетворением осознанной потребности защиты от киберпреступлений. Поэтому в целом рынок страхования от киберрисков в России не будет очень большим.

Кроме того, по ее словам, в России на данный момент нет драйверов для роста рынка киберстрахования, как в других странах мира, которые могут привести к галопирующим темпам роста. Например, в США это произошло из-за требований регуляторов. В ЕС — за счет ужесточения требования по защите персональных данных. «В России это может также произойти за счет законодательных настроек в отношении объектов критической информационной инфраструктуры, но пока никаких требований, связанных с обеспечением финансовых гарантий (что может быть обеспечено через механизм страхования), нет. Надежда на требования регулирующих органов, что может создать рынок и сделать его большим по объемам в масштабах страны», — добавила Катерина Якунина.