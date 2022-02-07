Все новости

В ​СПБ Бирже назвали причину приостановки торгов 4 февраля

07.02.2022 15:35
1 726
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Приостановка торгов на Санкт-Петербургской бирже в пятницу, 4 февраля, произошла из-за сбоя в работе ядра торговой системы в результате некорректного внесения изменения в системные справочники. Об этом сообщили Банки.ру в пресс-службе торговой площадки.

«Причиной приостановки торгов 4 февраля в 19:00 мск стал сбой в работе ядра торговой системы в результате некорректного внесения изменения в системные справочники. Последствия сбоя полностью устранены. Торговая система и ее компоненты работают в штатном режиме», — говорится в релизе.

Уточняется, что приостановка торгов не была связана с перебоями в работе ряда приложений и сервисов других компаний, наблюдавшимися в пятницу.

СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+318.40%
Купить
+308.01%
Купить
+199.76%
Купить
+179.04%
Купить
+166.18%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Рубль укрепил позиции по итогам основной валютной сессии
Фондовый рынок РФ показал уверенный рост по итогам основных торгов
Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 24,8 млрд рублей при ощутимо более высоком спросе
Официальный курс доллара понизился на 50 копеек, евро — на 51