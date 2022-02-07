В ​СПБ Бирже назвали причину приостановки торгов 4 февраля

Приостановка торгов на Санкт-Петербургской бирже в пятницу, 4 февраля, произошла из-за сбоя в работе ядра торговой системы в результате некорректного внесения изменения в системные справочники. Об этом сообщили Банки.ру в пресс-службе торговой площадки.

«Причиной приостановки торгов 4 февраля в 19:00 мск стал сбой в работе ядра торговой системы в результате некорректного внесения изменения в системные справочники. Последствия сбоя полностью устранены. Торговая система и ее компоненты работают в штатном режиме», — говорится в релизе.

Уточняется, что приостановка торгов не была связана с перебоями в работе ряда приложений и сервисов других компаний, наблюдавшимися в пятницу.

СПБ Биржа — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на организованных торгах СПБ Биржи находятся более 1,8 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

