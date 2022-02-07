СМИ: в правительстве начались совещания по готовности России к жестким санкциям

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям, которыми грозит Запад в случае вторжения страны на Украину. Об этом стало известно изданию The Bell.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов («учений») российских компаний и системно значимых банков, рассказали The Bell три источника, близких к правительству. Отчитывались реальный и финансовый сектора, а также инфраструктура; с докладами уже выступили Почта России, «Аэрофлот» и РЖД, уточнил один из источников. В компаниях на запросы The Bell не ответили. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

Стресс-тесты («учения») предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного ПО, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — поделился собеседник The Bell. В частности, в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга», рассказал другой источник.

Как писал «Коммерсант», на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей «Сбер» провел технологические учения. На них моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний, рассказали изданию источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Угроза блокирования доступа России к глобальным поставкам электроники вызвала беспокойство в правительстве, уточнили собеседники «Коммерсанта».

Лента новостей «Сбер» готовится к возможным технологическим санкциям На фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники и поддержке существующей «Сбер» провел технологические учения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. На них моделировалось отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний. 01.02.2022 11:16

Стресс-тесты («учения») проводили все системно значимые банки, не только Сбер, добавил собеседник The Bell.

«В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков», — сообщил источник The Bell в одном из крупных госбанков. «На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», — пояснил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и партнеры «искалечат» российскую экономику в случае эскалации на Украине. Среди санкционных угроз в случае открытого вторжения России на Украину назывались отключение России от SWIFT, блокирование корреспондентских счетов крупнейших российских банков в США, запрет на ввоз в Россию технологий американского производства, необходимых для оборонной и потребительской промышленности, и др.

Тотальное отключение от SWIFT грозит России параличом международных расчетов, валютным шоком, дефицитом импортных товаров и затронет практически все население России, пишет The Bell. Система передачи финансовых сообщений ЦБ, российский аналог SWIFT, позволит обеспечить бесперебойность платежей внутри страны, но что будет с платежами международными — остается вопросом (если не рассматривать перспективу возвращения к устаревшим каналам телексной связи, хотя в 2014 году ЦБ тестировал и такую возможность).



Комитет по международным отношениям сената США в середине января опубликовал текст нового санкционного законопроекта против России, поддержанного Белым домом. Из текста следует, что персональные санкции против президента Владимира Путина и других российских чиновников сенаторы предлагают ввести не только в случае открытого вторжения на Украину, но и в случае «значительной эскалации» по сравнению с декабрем 2021 года, если президент США решит, что за ней стоит Россия, а цель эскалации — нарушение суверенитета Украины или свержение ее правительства.